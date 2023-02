OPINII Luni, 06 Februarie 2023, 16:13

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Am aflat vestea acum cateva minute. Aici, la Washington, e 8 dimineata. Pe Razvan l-am cunoscut in 1972. Am devenit prieteni mai ales dupa casatoria sa cu Roxana. Ne-am intalnit prima oara in biroul lui Stelian Motiu din sediul de pe Schitu Magureanu al revistelor “Viata studenteasca” si “Amfiteatru”.

Vladimir Tismaneanu Foto: Hotnews

Era bonom si cordial, deloc arogant. Ca profesor la ITA (Istoria si Teoria Artei) a dovedit eruditie, profesionalism, profunzime intelectuala. Nu era scapararor precum Ion Frunzetti, nu plutea ametitor printre metafore nebuloase precum Dan Haulica. Era istoric, nu critic de arta.

Ne-a apropiat, in a doua jumatate a anilor 70, prietenia cu matusa lui Tudor si a Floricai Jebeleanu, minunata graficiana Marcela Cordescu si cu sotul ei, scriitorul Vladimir Colin. Cand ne intalneam, vorbeam deschis, liber, fara inhibitii. I-am vizitat pe Roxana si Razvan de cateva ori in apartamentul lor dintr-un bloc intre SoseauaStefan cel Mare si Piata Dorobanti. Conversatii despre arta, literatura, idei. Razvan detesta “saptamanismul” huliganic, nationalismul de balci, antisemitismul. Considera protocronismul o aberatie.

Am vorbit despre Razvan cu Vlad Georgescu la Munchen. Fusesera prieteni, veneau din aceeasi lume a burgheziei sofisticate, cosmopolita, pro-occidentala. Intr-un cuvant, liberala.

A venit prabusirea dictaturii, Razvan s-a inrolat cu arme si bagaje in tabara fesenista.A devenit, asemeni unor Augustin Buzura si Eugen Simion, un partizan si un beneficiar aceea ce H.-R. Patapievici a numit sistemul Iliescu. Si-a folosit autoritarea de istoric pentru a denigra rezistenta civica din Piata Universitatii si a sprijini emfatic si zgomotos sinistra mineriada din 13-15 iunie 1990. Atunci s-au intrerupt definitiv relatiile noastre.

Ma opresc aici. Razvan a fost exmatriculat in anii atudentiei pentru solidaritatea sa cu profesorul Dionisie Pippidi. A fost un gest curajos si nobil. A traversat epoca lui Ceausescu ca un profesor onorabil. S-a opus, ca si Dinu C. Giurescu, dementului program de distrugere a monumentelor istorice. Din pacate, in anii postcomunisti, a devenit unul din stalpii aparatelor productiei simbolice, vetusta si provinciala, a unei tot mai problematice si mai osificate Academii. Textul acesta nu este nici necrolog, nici rechizitoriu. Este doar o marturisire intristata despre un fost prieten.Comenteaza pe Contributors.ro