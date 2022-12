Scrisul celui care traversează tărâmul suferinței și-al dezolării supreme are un sunet inconfundabil, pe care, oricât de priceput, scrisul cuiva ferit de marile-ncercări ale vieții nu-l poate reda.

Dacă veți deschide cartea Alexandrei Furnea, Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars, veți vedea cum scrie cineva care a cunoscut arderea de viu și, apoi, felul în care focul i-a redesenat trupul, rămânând în viscere, imposibil de stins sau de alungat, de vreme ce, în final, el se ascunde într-un depozit de amintiri pentru tot restul vieții.

De-acolo, dinlăuntrul acestei suferințe în care „trupul devine unealtă de tortură”, Alexandra se ridică prin cuvinte într-un loc în care nici unul dintre noi n-a ajuns. Nu dobândise ea oare alt drept de a rosti cuvintele „viață” și „moarte” decât restul muritorilor?

Greutatea cuvintelor Alexandrei scrise la capătul celor trăite la Colectiv în înspăimântătoarea seară de vineri, 30 octombrie 2015, apoi vreme de două luni în „Spitalul de Arși” din București, este dublă. Pe de o parte, ea scoate la lumină locul suferinței extreme înăuntrul condiției umane: până unde poate urca, omenește vorbind, suferința? Cât timp pot arde fără încetare trupul și sufletul unui om?

„Mă întreb cât pot să mai duc. Durerea se revarsă peste tot ceea ce sunt, sfâșiindu‑mă. Într‑o zi am să înnebunesc și fie am să mor, fie am să mă ridic din cadă și am să alerg cât de departe pot de acest loc, așa goală de carne cum sunt. Am să mă prăbușesc pe asfaltul murdar din fața Spitalului de Arși, dezbrăcată de tot ceea ce am fost și, mai ales, de umanitate. Am să fac baltă sub mine, una mizerabilă, iar ei o să‑și vadă chipul nemilos reflectat în apele ei însângerate. Îmi e tot mai greu să cred că voi ieși vreodată de aici. Și dacă o voi face, voi fi altcineva. Clipă de clipă, ceva se strică în mine. Pe mine. Pielea aceasta care tot moare acoperă un suflet la fel de chinuit, strâns în menghina suferinței și a indiferenței care ridică din umeri când cerșesc, hohotind, un analgezic. Nimic nu este la fel. Nimic nu va mai fi la fel vreodată.”