OPINII Duminică, 23 Octombrie 2022, 09:10

Vasile Ghetau • Contributors.ro

Mulțumesc cititorilor articolului și îndeosebi celor care au trimis comentarii la problemele tratate în articol. Mă voi opri doar la trei dintre ele.

Vasile Ghetau Foto: Hotnews

•Mircea 18/10/2022 At 12:37

Sunt bucuros să va pot da o informație care răspunde dorinței dumneavoastră. La decizia președintelui INS lucrarea a fost publicată pe site-ul INS la adresa: https://insse.ro/cms/files/publicatii/Populatia-Romaniei/populatia-romaniei-1860-2020-serii-istorice-de-date.pdf. Veți găsi multe lucruri de interes asupra istoriei populației țării.

•S 20/10/2022 At 10:38; S 20/10/2022 At 11:05; S 20/10/2022 At 11:15

Observațiile dumneavoastră asupra populației rezidente si celei cu domiciliu sunt corecte și cred că răspund și autorilor altor comentarii care au abordat problemele migrației. În ceea ce privește redresarea natalității, nu știm ce efecte vor avea criza energiei, preturile, inflația, implicațiile și consecințele posibile ale războiului din Ucraina. Asupra efectelor pandemiei, literatura a inclinat să

vadă mai degrabă o amânare a venirii copilului pe lume și revenirea la decizia de a avea copil după pandemie. Era însă înainte de crizele amintite.

•artificial sintetic17/10/2022 At 16:25

Foarte pertinente observații. Dacă nu mă înșel, modificările aduse Codului penal în anul 1948 nu au modificat prevederile din Codul Penal (Carol al II-lea) din anul 1936 la Secțiunea Avortul. Ele prevedeau situațiile în care avortul era permis și situațiile în care avortul era pedepsit. Nu putem ști cât de răspândit era avortul după anul 1948 pentru a fi avut o contribuție notabilă la regresul numărului de născuți survenit doar în anii 1955-1956, înainte de declanșarea scăderii în anul 1957 prin introducerea legislației foarte permisive. Se poate observa în figura 1, numărul născuților nu a fost în regres semnificativ după anul 1948 până în anul 1957.

Da, observație corectă, generațiile mai mici din anii războiului, 1940-1944, au ajuns la vârstele cu fertilitatea cea mai ridicată (20-25 ani) în anii 1960. Importanta poziție deținută de aceste generații la vârstele 20-25 ani până în anul 1967, ani de recul important al numărului de născuți, poate fi remarcată in figura 2. Unele dintre ele au avut poziții importante și după anul 1966. Am putea spune că incredibila dublare a numărului de născuți în anii 1967 și 1968 ar fi avut dimensiuni și mai mari dacă mărimea generațiile 1940-1945 ar fi fost neafectată de război. În ceea ce privește scăderea paralelă, în tandem, a natalității și mortalității, s-ar putea să fie defecțiuni în calitatea datelor dar în TTD o astfel de evoluție este tipică și definește fazele TD.

Care a fost însă mărimea generațiilor afectate de război? Institutul Central de Statistică a publicat în anul 1947 date asupra numărului de născuți în anii 1939-1946. Sunt prezentate în figura 3. Datele se referă însă la un teritoriu variabil ca suprafață și populație (menționate în figură) și nu pot asigura comparabilitate cu teritoriul de după război al țării. Am introdus in grafic și date dintr-un simplu exercițiu retroactiv, care trebuie privite cu multă prudență și rezerve. Pentru anii 1939 și 1946 avem în datele INS și dimensiunea generației la naștere (numărul de născuți) și numărul supraviețuitorilor din aceste generații la recensământul din 21 februarie 1956. Această dată nu este prea departe de începutul anului 1956 și putem admite că datele sunt la începutul anului, unde există o corespondență perfectă, întreaga generație are aceeași vârstă în ani împliniți. Cu alte cuvinte, pentru cele două generații am putea determina mortalitatea de la naștere la vârsta atinsă la 1 ianuarie 1956. Această mortalitate este exprimată în proporția deceselor în numărul de născuți ai generației. Mortalitatea generației 1939 - aproape 29 la sută, ar putea fi reper aproximativ într-un exercițiu retroactiv de conturare a mortalității generațiilor 1940-1945 și o estimare grosieră a numărului de născuți din anii 1940-1945. Datele sunt prezentate și ele în figura 3.Ceea ce nu poate lua în considerare procedeul folosit este cât de mare a fost variația mortalității în anii respectivi, necunoscută. Curba din figură este menită a ilustra diferențele față de datele publicate de ICS în anul 1947..Comenteaza pe contributors.ro