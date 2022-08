OPINII Sâmbătă, 06 August 2022, 12:58

Sorin Ionita • Contributors.ro

Mai sunt zece zile până la marea revoluţie a parcării în Bucureşti, măsură de presupus să afecteze sute de mii de şoferi, schimbându-le decisiv comportamentul, şi vă spun sincer că eu n-am priceput o iotă despre ce e vorba, deşi am urmărit cu interes subiectul. Nu că n-ar fi nevoie de revoluţie: dacă mă întrebaţi pe mine, sunt ani de zile de când trebuia să avem măsuri restrictive severe privind parcatul, ori chiar circulaţia auto în centrul Capitalei. Indolenţa şi laşitatea politică a precedentelor administraţii nu mai trebuie comentate, şi nu ştiu nici de ce trebuia să se aştepte jumătatea actualului mandat pentru a face ceva; mais, passons. Problema e însă, cum spuneam, că nu înţeleg ce anume se face acum.

Sorin Ionita Foto: Hotnews

1. Majoritatea titlurilor-bombă, care reiau declaraţii ale primarului Nicuşor Dan şi viceprimarului Stelian Bujduveanu, anunţă introducerea “taxării obligatorii de la 15 august”. Apoi respectivii se lansează în lungi explicaţii legate de locurile de parcare marcate cu albastru, adică alea gestionate de PMB. Or, plata era şi până acum obligatorie pe locurile marcate cu tarif. Înţeleg că ele se vor înmulţi, însă treptat, într-un răgaz de luni şi ani, nu brusc la 15 august. Deci ce anume se schimbă?

2. Cumva PMB vrea să ne spună că de la 15 august se taxează parcarea nu doar pe locurile marcate cu albastru, dar peste tot în zona 0, atunci când maşinile sunt lăsate pe carosabil? Că se modifică limitele zonelor tarifare? Sau vrea să spună doar că se majorează semnificativ actualele tarife de pe locurile albastre? Prima variantă nu mi se pare fezabilă, oricum nu peste noapte, ci doar printr-un proces bine pregătit şi eşalonat în timp. Ultima variantă pică, deoarece nu văd modificări majore în tarife; iar pentru varianta doi nu înţeleg ce atâta tevatură. Şi oricum e ridicol să pui lumea pe foc cu super-anunţul că în două săptămâni vine marea reformă, iar apoi să explici că nu te-ai decis nici cât e de fapt tariful, nici care e zona 0, chestiunile încă se discută, staţi pe recepţie că revenim noi cu detalii, eventual cu două zile înainte de data limită.

3. Dar poate că nu o schimbare de zonare sau tarif au vrut să anunţe cei doi şefi ai PMB, ci o aplicare mai riguroasă a legii existente. Câteva remarci ale lor erau în sensul ăsta: regulamentul e în vigoare de nu ştiu când, dar iată că acum chiar îl punem în practică fără excepţii etc. Bun, poate, numai că trebuiau să facă asta clar din secunda doi, ca să n-avem 90% din titluri în presă pe tiparul “de la 15 august se va plăti obligatoriu parcarea..” etc, spre deruta populaţiei, care ştie că şi până acum era obligatorie. Anunţul trebuia să fie aşa: “Iată, am cumpărat in premieră câteva zeci de mii de blocatoare de roţi şi parbrize, am contractat 20 noi de firme de ridicare şi avem capacitatea de a transporta şi depozita 3000 maşini pe zi din cele parcate ilegal şi care încurcă traficul”. Cu filmări ale primarului pe lângă această nouă logistică de dimensiuni impresionante, explicarea procedurilor de avertizare, interviuri cu ridicătorii ca să ştim cum se va proceda, şi reportaje la locurile unde vor fi duse maşinile penalizate. Aşa se face când începi o operaţiune de dimensiunea Desert Storm, care foarte previzibil îţi va pune lumea în cap şi va genera bulibăşeală în primele etape: e în interesul tău ca autoritate să explici cât mai bine ca să reduci şocul iniţial. N-am văzut nimic din toate astea.

4. Important, n-am înţeles dacă toate cele de mai sus, că e vorba de tarife noi sau ridicare/blocare mai agresivă, se referă la (a) locurile de parcare ale PMB marcate cu albastru; (b) în general la străzile mari administrate de PMB în centru; (c) la toate străduţele mici din centru, inclusiv cele administrate de Sectoare. Adică otozbirul cu blocarea vine peste tine doar dacă eşti pe loc albastru şi nu l-ai plătit, dar nu şi dacă ai parcat 50 metri mai în colo sub semnul de interdicţie, dar nu pe vopseaua albastră? In ultimul caz, e clar ce o să se întâmple, nu? Iar dacă se blochează/ridică tot, revenim la punctul 3 de mai sus: cumva au vrut să ne anunţe indirect că de la 15 august începe ridicarea în masă a tuturor maşinilor parcate ilegal în centrul Bucureştiului, indiferent de stradă? Le urez succes şi admir faptul că au pus la cale logistica unei asemenea operaţiuni militare monumentale în condiţii de secret maxim, de n-a aflat nimeni nimic.

5. Cum rămâne cu maşinile parcate pe trotuare, că nici despre asta n-am auzit decât nişte bălmăjeli în treacăt? Se blochează / ridică, sau nu? Dacă nu, revenim la punctul 4: vă e clar ce o să se întâmple, cred. Dacă din 15 august începe Marea Ridicare a Maşinilor de pe Trotuare, abia ăsta era subiect de titluri-bombă şi dezbateri, nu detalii obscure despre cum o să fie cu nu ştiu ce abonament de riverani în parcări, lucruri care există şi acum. Din nou, admir faptul că PMB şi-a pus la punct logistica de ridicare, ştiut fiind că de multe ori e mai greu să extragi o maşină de pe trotuar dintre tonete decât s-o iei de pe carosabil. Dar mai există şi aspectele procedurale: reamintesc conversaţia de cascadorii râsului pe care am publicat-o anul trecut, reluată şi de media, în care un poliţist rutier îmi spunea că nu poate face nimic cu maşinile parcate pe trotuar deoarece "nu are aparat de fotografiat omologat", noi aflându-ne la 100 metri de maşina pozată de mine in link (cu mobilul neomologat, desigur). Cu alte cuvinte, că organul n-are instrument, legea nu permite să amendeze decât "în flagrant", adică în scurtul moment de când omul deschide portiera şi până demarează în trombă. Întrebare pentru PMB, Sectoare şi Poliţia Rutieră: între timp s-a schimbat legea şi organul a dobândit instrument, acuma se poate interveni pe trotuare? S-au "omologat" smartfonurile poliţiştilor locali, suntem ok?