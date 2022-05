OPINII Vineri, 20 Mai 2022, 08:25

Constantin Crânganu • Contributors.ro

La o primă citire, titlul de mai sus pare absurd: cum pot fi asociate niște banale fotografii făcute vara pe o plajă cu tancurile din piața chinezească și cu o climă în schimbare?!

Constantin Crânganu Foto: Hotnews

De multe ori, când am prezentat diverse bizarerii despre alarmismul climatic (d. ex., moartea baobabilor africani, mentalizarea, „sinuciderea” morselor), răspunsul l-am găsit lucrând cu materialul clientului. De data aceasta, „clientul” este un grup de universitari europeni, conduși de conferențiara Saffron O’Neill (University of Exeter, Marea Britanie), care, pe 5 mai a.c., a postat articolul Visual portrayals of fun in the sun misrepresent heatwave risks in European newspapers (Reprezentarea vizuală a distracției la soare în ziarele europene denaturează riscurile caniculei). Pentru a face publicitate articolului, prof. O’Neill a mai publicat pe 14 mai și o versiune „populară” într-o publicație alarmistă, The Guardian, sub titlul ‘Fun in the sun’ photos are a dangerous distraction from the reality of climate breakdown (Fotografiile de tip „distracție la soare” sunt o distragere periculoasă a atenției de la realitatea dezastrului climatic).

Prima mea impresie, după citirea celor două materiale, a fost că există „ceva” care crește și acționează prin unele campusuri britanice. Pentru că am mai întâlnit o situație similară și în cazul Facultății de Geoștiințe, Universitatea Edge Hill, Lancashire, care a expus public în 2013 o instalație intitulată Welcome to the Fabulous Anthropocene! Într-un articol pe care l-am publicat în 2019 m-am întrebat ce legătură poate exista între Las Vegas (capitala jocurilor de noroc) și schimbarea climei în Antropocen?! Am conchis atunci că era vorba de o glumă de vară, probabil în stilul umorului britanic. Dar, meditând pe baza unor date discutate în recentul meu articol Este libertatea academică în pericol? Despre dezechilibrul ideologic și deriva către „monocultura” de stânga în universități, cred că acel „ceva” are o anumită compoziție și coloratură politică dominantă.

Practic, cele două articole al căror prim autor este prof. O’Neill sunt o expresie a indignării produse de „nesimțirea” oamenilor din patru țări (Marea Britanie, Franța, Germania și Olanda) care, în timpul verii, năvălesc pe plajă și se bucură de soare, apă, aer, fără se le pese de manifestări meteorologice atribuite „dezastrului” climatic.

Utilizând un algoritm de căutare pe internet a imaginilor folosite de diverse publicații din cele patru țări menționate pentru a descrie valul de căldură din vestul Europei (în 2019), O’Neill et al. (2022) au găsit că ponderea imaginilor asociate cu „dezastrul” climatic nu transmite nicio îngrijorare semnificativă și maschează de fapt „realitatea” care ar trebui să-i zguduie pe toți oamenii care merg la plajă (Fig. 1).

