Scurt interviu cu Valeriu Nicolae, despre ”secta impostorilor”

Portretele politicienilor actuali, realizate de Valeriu Nicolae și adunate într-o carte ”Nu tot ei!”, publicată la Humanitas, pot părea grăbite sau nedrepte uneori, dar imaginea de ansamblu e devastatoare pentru elita politică din țara noastră. Subtitlul cărții, România în ghearele imposturii, la fel, poate părea prea dramatic, dar, din păcate, chiar asta se întâmplă, ceea ce sugerează metafoara ”ghearelor”, contraselecția pe baza nemeritelor sufocă orice domeniu al statului.

Idei din interviu:

După incendiul de la spitalul din Piatra Neamț...

Sunt foarte mulți deputați care au terminat cursuri de management spitalicesc cu o zi sau două înainte de a fi numiți manageri de spital. Avem tot felul de aberații. Sunt oameni care nu au făcut nimic care să aibă legatură cu spitalele și fac un curs aiurea și devin manageri de spitale sau fac parte din consilii de administrație ale spitalelor. Scriam de curând de unul care toată viața s-a ocupat de pescărie și vânătoare și devenise șeful consiliului de administrație al unui spital de obstetrică și ginecologie. Avem cazul șefului PNL din Parlament, domnul Roman, care a trăit din consiliul de administrație în consiliu de administrație. Dacă încerci să afli care e legătura între pregătirea sa și consiliul de adminstrație din care face parte, nu găsești nimic. Există acest eșalon doi, plin ochi de impostori.

Ce o sa se întâmple cu acești impostori.

Nu cred că ne mai putem întoarece în timp și nu cred că există posibilitatea unor sancțiuni. Avem nevoie de un guvern sprijinit de un parlament normal. Așa cum vrea și domnul președinte când vorbește de ”o Românie normală”. Dacă reușim să avem un guvern cu oameni bine pregătiți și un parlament cu oameni care să nu fie în majoritate impostori, atunci lucrurile o să se îndrepte rapid. Nu e nimic complicat în a pune oameni competenți în locurile potrivite.

Problema este că proștii se înconjoară de oameni mai proști decât ei, iar impostorii de impostori mai mari decât ei. Când oameni buni vor intra în Parlament și se vor înconjura de oameni mai buni decât ei, clasa politică va începe să funcționeze. Dacă ești ales și ajungi într-o poziție politică, acest fapt nu te face expert în ceva. Ar trebui să te folosești de poziția ta pentru a aduce oameni mult mai pricepuți decât tine. Cred că România are un mare potențial de dezvoltare.

Impozitarea pensiilor speciale cu 80, 90 la sută va rezolva o parte dintre problemele pe care le avem acum. Eu cred că sunt mult mai mulți oameni buni si competenți decât impostori. Din păcate impostorii sunt foarte vocali. Ei sunt într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Din această cauză încercă să iasă în față, îi vedem toată ziua la televizor. Domnul Ponta este un un mega impostor, și nu are nici o problemă să vorbescă despre lucruri pe care și el știe ca nu are cum să le facă. Domnul Gabriel Oprea candidează pentru Parlament. Aproape toți impostorii pe care i-am expus în cartea Nu tot ei! sunt pe liste și candidează.

Colegiul Național de Apărare

Obsesia asta pentru domeniul ”securității” a politicianului român e hilară. Avem sute de doctorate în ”securitate”. Să faci un doctorat în ”securitate” este o chestiune foarte complicată, trebuie să știi o gramadă de lucruri. E o nișă foarte îngustă. Dar, acest lucru face parte din admiterea în sectă. Iar ca să fii pe lista cea bună trebuie să intri în această sectă a impostorilor. Dacă nu ești impostor, ești periculos.

Vindecarea de doctorate

Acum, procesul a încetinit. Emilia Șercan a făcut o treabă fabuloasă. Faptul că ea, de una singură, să încerce să expună plagiatorii părea la început ceva nebunesc, Dar a avut un succes incredibil. Goana asta continuă după diplome s-a cam oprit. Acum avem un fenomen invers în care oamenii cu doctorate încercă să și le ascundă. Dispare din CV doctoratul. A mai dispărut și câte un masterat. Azi am descoperit un domn care a terminat o facultate de Petrol și Gaze – a terminat-o cu greu – si are două doctorate. Aceste două doctorate nu mai figurează în ultimul lui CV. Omul avea două doctorate și s-a vindecat de amândouă. Am mai descoperit unul care a terminat facultatea la 35 de ani și avea trei masterate și un doctorat. Două masterate și doctoratul au dispărut din CV.

Impostura în Parlament

Am fost convins la început când m-am apucat de treaba asta că o să gasesc puțini impostori. I-am luat la rând. Am început cu primii 16 deputați de la PSD, liderul grupului, vice-liderul, secretarii de la Cameră. Din primii 16, 16 erau impostori. Am avut un șoc. După aceea i-am luat pe toți, de la toate partidele. Mi-am dat seama că sunt foarte mulți și nu pot să vorbesc despre toți. I-am ales pe cei mai spectaculoși sau pe cei care au funcții foarte importante în partide.

M-am uitat pe CV-urile lor actuale și pe CV-urile lor vechi și am vazut multe discrepanțe. Multe CV-uri vechi au dispărut. Cineva a stat și le-a curățat unora toate CV-urile de pe Internet, ceea ce mi se pare ciudat. De pildă, cei care au fost în comisia de supraveghere a SRI au CV-urile curățate. Și au dispărut și declarațiile de avere vechi.

Al doilea pas a fost verificarea firmelor lor. Spre stupoarea mea, am găsit foarte mulți intitulați directori generali, conducători de departamente, manageri. Firmele acelea însă nu aveau nici un angajat sau aveau doar un angajat. Cifra de afaceri a firmei arăta de parcă ar fi vandut o șaorma pe zi. Apoi, am verificat în ce fel de procese apar, dacă au fost acuzați de DNA. Am verificat ce a apărut în presă despre ei. I-am sunat pe mulți dintre ei, când lucrurile nu îmi erau clare. Mi-au răspuns unii, nu foarte mulți. Doi dintre ei mi-au dat detalii care mi-au fost utile și și-au cerut scuze pentru inexactitățile din CV.

Citeste intreg articolul si comenteaza pe contributors.ro