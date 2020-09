Victoria și realismul: Va da drumul Nicușor Dan la apa caldă ?

Pornind de la această realitate, nu aștept minuni în următoarele luni, în următorul an, însă aștept de la Nicușor Dan onestitate, o analiză corectă a ceea ce se află acum în primărie, pe ce au fost cheltuiți banii noștri în ultimii ani, o strategie coerentă și o etapizare realistă a proiectelor, astfel încât oamenii să știe la ce să se aștepte și să primească tot timpul informații despre ce s-a făcut și cât mai este de făcut.





Importante sunt și proiectele de infrastructură, așteptăm o listă de priorități și ce se va întâmpla cu pasajul Ciurel - care a costat 240 milioane de lei, dacă Nicușor Dan va continua cu străpungerea spre A1 și cu Pasajul din Doamna Ghica, un proiect care a avansat destul de mult, dar care a stârnit furia vecinilor.







Problema traficului nu va putea fi rezolvată fără un management riguros al locurilor de parcare, marile orașe rezolvând problema prin faptul că în centru nu există locuri de parcare fără plată, iar acestea sunt scumpe. Bucureștiul are un tarif mare la parcare, 10 lei pe oră în centru, însă nu a funcționat deoarece Poliția Locală nu i-a amendat pe cei care au parcat pe trotuar, pe prima bandă, pe trecerile de pietoni, astfel că au continuat să vină cu mașina în centru.









Din experiența altor orașe, aceste măsuri, luate în același timp, au rezolvat problema traficului și au crescut calitatea vieții (vezi Viena, Copenhaga).

În ceea ce privește companiile municipale, Nicușor Dan a declarat că le va desființa, mai puțin Termoenergetica și STB. Este ușor de spus, dar greu de făcut deoarece către aceste companii au fost delegate principalele servicii publice: iluminat stradal, întreținere parcuri, deratizare, dezinsecție, consolidări etc. Acestea au în total peste 10.000 de angajați fără STB și Termoenergetica. Astfel că nu pot fi desființate peste noapte, fiind nevoie mai întâi de licitații pentru delegarea serviciilor publice.









Succesul depinde de trei lucruri: curățarea aparatului executiv de oamenii incompetenți și corupți, formarea unei echipe de profesioniști în care are încredere și susținerea în Consiliul General.





Primarul este cel mai puternic în primele 100 de zile de mandat, iar deciziile cele mai dure trebuie luate în primul an de mandat, ca să producă rezultate.







Cele mai mari probleme ale orașului în acest moment sunt poluarea, traficul, starea deplorabilă a sistemului de termoficare, mizeria, lipsa autorității, companiile municipale și faptul că aproape 1,5 miliarde lei din bugetul primăriei se duc pe subvenții și ajutoarele date de Gabriela Firea, astfel că pentru investiții rămâne circa 5% din bugetul de 4,1 miliarde lei (cel real, nu estimatul).sistemul învechit de termoficare, traficul și mizeria/arderi necontrolate de deșeuri, deci depinde de rezolvarea acestora. În rest, este important ca Primăria Capitalei să aibă o rețea de monitorizare a calității aerului, ca să știe unde să acționeze, Primăriile de Sector să spele străzile, monitorizarea/amendarea șantierelor. Sunt lucruri promise de Nicușor San și care se pot rezolva în primele luni de mandat.Pentru a rezolva problema termoficării, Nicușor Dan a promis că va schimba 300 de km de rețea principală de termoficare cu fonduri nerambursabile. Este vital ca acest lucru să se întâmple, pentru că fără investiții majore sistemul se va bloca, însă înlocuirea țevilor înseamnă practic să sapi toate marile bulevarde, deci blocaje în trafic, sistări periodice ale alimentării cu apă caldă și căldură, ceea ce va dura și va genera revoltă în rândul populației dacă nu va comunica bine. În plus, deși Nicușor Dan a promis că va înlocui în 4 ani cei 300 de km de rețea principală, este greu de crezut, deoarece se va lucra tot timpul cu sistemul pornit, nu poți să ții oamenii fără apă caldă și căldură mai mult de câteva zile. În traducere liberă, asta înseamnă că în continuare, în următorii ani, una dintre cele mai mari probleme va rămâne furnizarea agentului termic.În ceea ce privește traficul și aici este nevoie de timp pentru rezolvarea problemei, iar un mandat nu este suficient, însă după 2 ani se pot vedea îmbunătățiri cu eforturi susținute. Prioritară este modernizarea transportului public, continuarea achizițiilor de mijloace noi de transport (aici lucrurile stau cât de cât bine fiindcă s-au achiziționat 530 de autobuze noi, licitația pentru cele 100 de tramvaie noi a fost finalizată, la fel și cea pentru 100 de troleibuze, iar în următorii 2 ani acestea vor intra în circulație). Achizițiile însă trebuie continuate mai ales pe partea de autobuze electrice și tramvaie, unde spre rușinea celor care au condus orașul încă folosim tramvaiele construite în perioada comunistă.. Măsura va fi însă nepopulară deoarece trebuie luat din spațiul dedicat mașinilor, ceea ce va genera nervi, mai ales dacă oamenii nu au alternative. Un exemplu este ce s-a întâmplat banda unică de pe DN1. Nicușor Dan a promis că va face mai multe parcări, iar datorită acestora va putea fi eliberată prima bandă și se va face loc pentru benzi unice.Cheia pentru fluidizarea traficului rămâne însă tramvaiul, iar culoarele unice pe liniile care leagă marile intrări în oraș de centru, conexate cu parcările park&ride promise de Nicușor Dan în programul electoral, ar putea reduce substanțial numărul celor care fac naveta cu mașina din comunele limitrofe și vin în centru sau a celor care locuiesc în cartierele mărginașe și tranzitează orașul.Centura rămâne un proiect vital pentru eliminarea traficului de tranzit. Chiar dacă nu este la Primăria Capitalei, municipalitatea poate încheia un parteneriat cu Guvernul pentru a finaliza cât mai repede problema, așa cum s-a întâmplat la Oradea.Transportul alternativ este și el important, mai ales în contextul pandemiei, când lumea evită să folosească transportul public. Dar pistele de biciclete trebuie făcute pe carosabil, conectate între ele, nu pe trotuar așa cum a făcut vechea administrație pista de pe bd. Elisabeta. Și aici trebuie tăiat din spațiul dedicat mașinilor, ceea ce va genera nemulțumire. Nicușor Dan a promis că va face o rețea viabilă de piste pentru biciclete, rămâne de văzut cum va arăta.Dincolo de trafic, amenzile și prezența autorității poate va elibera în sfârșit trotuarele de mașini.Referitor la ajutoare și la subvenții, acestea mănâncă circa 35% din buget, iar pentru a avea bani de investiții trebuie reduse. În campania electorală, Nicușor Dan a declarat că va păstra ajutorul pentru persoanele cu handicap, cu ajutorul primăriilor de sector. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu restul.O altă problemă este faptul că Bucureștiul pare un oraș abandonat, administrației Firea i-a lipsit preocuparea pentru detalii, iar prezența autorității nu s-a simțit pe stradă: trotuarele sunt pline de gropi, este gunoi pe străzi, copaci uscați, cabluri care atârnă peste tot, fiecare parchează unde are chef. Trebuie luat bulevard cu bulevard, curățat, îngrijit, iar prezența autorității pe stradă și amenzile vor asigura menținerea ordinii și a curățeniei.Potrivit ultimelor date, PSD va avea 21 din cei 55 de consilieri generali, PNL 12, USR-PLUS - 17, iar PMP 5. În acest moment, PNL-USR-PLUS au împreună 29 de consilieri, deci o majoritate fragilă, iar dacă alianța se rupe nu mai trece nimic. Poate vă mai amintiți certurile interminabile dintre Traian Băsescu și Consiliul General. Mai mult, cele două partide nu au majoritate calificată, astfel că fără votul PSD proiectele de două treimi nu vor trece, chiar dacă PMP va vota pentru.Cu majoritate absolută se poate aproba bugetul Primăriei, organigrama, proiecte urbanistice, proiecte de infrastructură. De două treimi este nevoie pentru proiectele care țin de proprietatea municipalității, de exemplu cumpărarea sau vânzarea de terenuri, exproprieri, darea în administrare a unor terenuri ale municipalității, străzi, către alte Sectoare, instituții.Este vital ca Nicușor Dan să lucreze în mod eficient cu echipa pe care și-o va forma, fiindcă dacă va lucra singur activitatea primăriei se va bloca și totodată va crea frustrări atât în Primărie cât și în Consiliul General.Nicușor Dan are o șansă extraordinară de a aduce schimbarea pe care ne-o dorim, gura de aer proaspăt de care Bucureștiul are nevoie.