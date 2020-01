Cum am devenit agitator la 24 ianuarie. În atenția Premierului Ludovic Orban

Ianuarie nu este doar prima lună din an, nu este doar un început simbolic pentru mulți. Printre altele, este vorba și de și luna în care mărimile politice din capitala României știu că se vor urca în avioane pentru a face un drum la Iași. Politicienii de la „centru” vin în capitala Moldovei la 24 ianuarie pentru a ține discursuri, a capitaliza electoral și a face băi de mulțime, protejați de rânduri de garduri, jandarmi, politiști și sepepiști. Stau preț de câteva ore, se uită la oameni de sus, zâmbesc forțat, apoi se urcă în avioane și se întorc la interesele lor. Anul următor acțiunea se reia, chiar dacă actorii se mai schimbă, cu aceleași discursuri goale, cu aceleași promisiuni neonorate.Manifestarea oficială din acest an de la Iași era pregătită să fie la fel ca toate celelalte de până acum. Președintele Klaus Iohannis a citit un discurs cu idei puține, probabil așternute pe hârtie de un consilier mediocru. Premierul Ludovic Orban își pregătise un discurs, dar a fost nevoit să și-l schimbe, după cum a recunoscut, a făcut câteva aluzii istorice și s-a pierdut în făgăduieli tipice unei campanii electorale. Robert Cazanciuc, din partea PSD, a ținut un fel de curs scurt despre unirea principatelor extracarpatice acum 161 de ani. Omul nu are nicio competență în domeniu, probabil și-a scris textul copiind de pe unul din website-urile specializate în vânzarea de referate pentru învățăceii leneși. Nu încape nicio îndoială, oficialii centrali au venit complet nepregătiți la Iași, cum au făcut și predecesorii lor. De ani și ani oamenii aceștia cred că pot să ne facă din vorbe nici măcar meșteșugite. Primarul Chirica le-a făcut ocheade înalților oaspeți, din motive evidente, iar Marcel Popa, șeful Consiliului Județean Iași a spus și el două vorbe împleticite.Însă ceva a fost diferit ieri în Piața Unirii din Iași. Nu pentru că ar fi vrut politicienii, ci pentru că au vrut unii dintre moldoveni. Asociațiile Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, Împreună pentru A8 și Reset au afișat mai multe bannere, care priveau construirea autostrăzilor în Moldova, dezvoltarea regiunii, nevoia de descentralizare și regionalizare, în fapt baze ale unei mai bune administrații. Sătui de discursurile goale rostite an de an, destui dintre oamenii aflați în Piața Unirii și care se regăsesc în acțiunile și mesajele în favoarea Moldovei s-au alăturat demersului. Alți oameni au avut alte agende, inclusiv să-i aplaude ori să-i conteste pe politicieni. E dreptul lor, iar oficialii trebuie să accepte nu doar aplauzele, ci și criticile, dacă au o veritabilă cultură democratică. De altfel, sub efectul scandărilor din piață și al înscrisurilor de pe bannerele afișate de asociațiile care militează pentru construirea autostrăzilor în Moldova, și președintele, și premierul au afirmat că vor susține aceste căi vitale de comunicații pentru regiunea de est a României.După încheierea ceremoniilor de la Iași, Ludovic Orban a fost chestionat în legătură cu atmosfera din Piața Unirii. Premierul s-a grăbit să spună, foarte sigur pe sine, că ar fi fost vorba de „două grupuri acolo, unul dintre ei cu agitatori, inclusiv din galerii de fotbal”. În continuare mă voi adresa personal domniei sale, poate cineva îi pune luni dimineață materialul în mapă și reține că e nevoie de o schimbare de atitudine a centrului politic față de Moldova.Nu, nu a fost nicio galerie de fotbal în Piața Unirii, domnule Orban. De altfel, galeria de fotbal din oraș e a primarului Chirica, cu care negociați de multă vreme, dacă va fi sau nu candidatul PNL la alegerile locale. Ați fost întrebat direct de către jurnaliști cu privire la acest „detaliu”, nu ați negat, ați spus că veți vedea după sondaje. Dacă e așa de bun Mihai Chirica, poate îl luați în Modrogan, cu tot cu mafia imobiliară din Iași, să administreze finanțele partidului.Când PSD și ALDE erau la guvernare le-am cerut să construiască autostrăzi în Moldova, am organizat acțiuni de conștientizare în orașele Moldovei, am organizat un marș spre București, în mai 2018, când jandarmii și poliția ne-au tratat de parcă eram în altă țară, probabil un palid antrenament înainte de 10 august, ne-am implicat în acțiuni diferite tocmai pentru că oficialii nu-și fac treaba. Le-am spus de fiecare dată pesediștilor, le-am spus și peneliștilor, care atunci erau în opoziție, le-am spus și useriștilor, și pemepiștilor, și altora, că dezvoltarea Moldovei nu se negociază, că autostrăzile A8 și A7 sunt testul la care orice guvern va fi supus. Nu vom avea răgaz până ce guvernanții, din orice partid ar veni, nu vor face ceea ce trebuie.În interviul amintit, ați sugerat, domnule Orban, că moldovenii ar fi primit ce ar fi meritat, de vreme ce au votat cu PSD-ul multă vreme. Ideea pedepsirii unei întregi regiuni pentru votul politic este orice, numai liberală nu. Condiționarea investițiilor în Moldova de opiniile politice ale locuitorilor ei este pur și simplu o formă de discriminare. Un fel de rasism.Se va împlini în curând un an de când am fost în fața Palatului Victoria pentru un protest provocat tocmai de joaca guvernului precedent de-a alba-neagra cu autostrăzile Moldovei. Domnule Orban, mai venim o dată!Dacă nu aveți de gând să faceți autostrăzile Moldovei, în principal și cu prioritate A8 (Ungheni-Iași-Târgu Mureș) și A7 (Suceava-Focșani-Ploiești/Dumbrava), dacă vreți doar să faceți promisiuni pe care să nu le onorați, ați putea să ne spuneți direct. Ne puteți comunica asta și din sediul guvernului sau din sediul central de partid, nu e nevoie să bateți drumul până la Iași peste un an. Nu trebuie să le vindeți moldovenilor promisiuni frumos ambalate, dar lipsite de conținut.Domnule Orban, acordați mai multă atenție Moldovei, nu subordonați interesul unei întregi regiuni intereselor de partid, nu impuneți teme doar potrivit mizelor electorale ocazionale. În particular, ați putea fi mai atent la intermediarii locali, la micii baroni care au singur interes: să-și păstreze ori să-și crească puterea și să se branșeze la resursele publice în beneficiul lor și al propriului grup. L-ați recunoscut în cele din urmă pe Vogoride? Ei bine, vă este în preajmă. Și încă multiplicat. Este adevărat că este acolo și ceva amestec de Dinu Păturică. Nu mă îndoiesc că lecțiile de literatură vi le-ați făcut la fel de bine ca și pe cele de istorie, așa că nu insist.