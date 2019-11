Mizele învestirii guvernului condus de dl. Ludovic Orban

Trece sau nu trece noul guvern? Cât de mult poate conta premierul desemnat, dl. Ludovic Orban, pe promisiunile parlamentarilor din actuala Opoziție că îi vor acorda votul de învestitură ? Câți dintre aceștia vor face mai întâi minimul efort de a se prezenta azi, luni, 4 noiembrie, în sala de plen a Parlamentului, locul lor de muncă ?

Câți vor pretexta ca sunt bolnavi, că au de rezolvat chestiuni urgente în teritoriu (loc unde nici măcar un singur alegător nu i-a văzut cel puțin o singură dată în ultimii trei ani decât, eventual, la comemorări, ședințe de partid și paranghelii), că au pierdut avionul chiar dacă, măcar de data asta, iresponsabilul ministru Răzvan Cuc nu va mai pune de vreo deturnare ? Și cu toate acestea insul cu pricina încă se mai află în libertate. Și în restul de guvern al României.

A făcut sau nu bine dl.Ludovic Orban că nu a urmat exemplul predecesorilor domniei-sale care i-au retras pe candidații ce nu au întrunit voturile Comisiilor parlamentare de specialitate ? Bun, de acord, păstrarea pe lista de miniștri a d-lui Florin Cîțu, cel care aspiră la postul de ministru de Finanțe, înseamnă o chestiune de onoare, a-l schimba semăna cu un fel de capitulare în fața celor din PSD, dar ce facem cu dl. Ion Ștefan ? Care s-a dovedit a fi evazionist sadea, a făcut jalnic pe niznaiul, comportându-se la audieri de parcă ar fi membru și aparatcik PSD de cel puțin 20 de ani și prieten la toartă, pe motive de IQ scăzut, cu d-na Viorica Dăncilă sau cu d-nii Liviu Pop și Dănuț Andrușcă ?

Câți parlamentari din PSD vor dezerta, câți nu vor respecta consemnul primit de la partid, câți vor fi prezenți în sală și vor vota în favoarea d-lui Orban și a echipei sale ? Ne va fi mai bine sau mai rău cu liberalii la Palatul Victoria ? Chiar își vor respecta ei promisiunea de a nu tăia din pensii și salarii ? Nu cumva dl. Orban pregătește el ceva că prea vorbește des în ultima vreme despre faptul că dimensiunile dezastrului lăsat în urmă de guvernarea PSD-ALDE ar fi mult mai mari decât s-ar fi așteptat ? Și atunci de ce atâta amabilitate față de cei din ALDE ? Cu ce a fost mai bun, mai pro-european dl. Tăriceanu decât Dragnea care încalcă legile țării chiar din pușcărie ? Nu l-au făcut scăpat pe fostul președinte al Senatului voturilor celor din PSD ? Semn că și unii, și alții sunt de-o făptură și de-o seamă ? Vor fi salvați ex-parlamentarii care își vor păstra pensiile speciale, în schimb vor fi sacrificați iarăși alegătorii, oamenii simpli, cei pe care numita V. V. Dăncilă vrea să îi păcălească cu 200 de lei în plus la salariu ?

Cam acestea sunt, în linii mari, întrebările ce îi frământă pe români în ultimele zile de dinaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Alegeri privite cu o indiferență fără egal de când există președintele țării se alege liber, prin votul cetățenilor.

Care să fie oare explicația acestui fapt ? Ineditul situației, detaliul că niciodată învestirea unui nou guvern nu a fost programată cu nici șapte zile înainte de primul tur al prezidențialelor ? Să nu observe oare românii că la nivel de nuanțe lucrurile totuși diferă față de ceea ce s-a întâmplat în 2009, atunci când realegerea d-lui Traian Băsescu în funcția de președinte al României a prelungit pernicios agonia guvernului condus de dl. Emil Boc ?

Absența unei competiții reale, faptul că dl. Klaus Werner Iohannis are deja ca și asigurat cel de-al doilea mandat, deși spre deosebire de ceilalți candidați nu a fost deloc prin țară, și că lupta se duce doar în vedrea obținerii unui onorabil și, pentru unii dintre candidați, așa cum este d-na Dăncilă, colac de salvare, loc al doilea să explice absența unei reale confruntări de programe? Au candidații cu adevărat programe sau doar un biet repertoriu de vorbe goale?

Absența acestei competiții să explice și faptul că nu am avut parte de o campanie prezidențială cât de cât interesantă ? Faptul că unul dintre candidați apare într-o emisiune a Televiziunii publice având în mână un Kalasnikov dovedește că respectivul are grave probleme psihiatrice, dar și că TVR, sub conducerea pesedistei mascate Gradea Doina, a devenit sat fără câini, însă nu contează cu adevărat pentru rezultatele din ziua de 10 noiembrie. Și aceasta fiindcă e de sperat că nici un om normal la cap nu îi poate da votul unui ins jalnic, așa cum s-a dovedit a fi dl. Alexandru Cumpănașu.

Să fi înțeles oare românii că viața lor depinde preponderent de cine se află la guvernare și că președintele nu poate să le pună în desagă nici mai multă pâine, nici mai multă carne? Să mizeze ei mai mult pe asta, pe faptul că o schimbare de guvern este de mai mare impact decât realegerea aproape certă a d-lui Iohannis ? Omițând că președintele, indiferent de cine ar fi el, joacă un rol primordial, garantat de Constituție, în conservarea statului de democrație funcțională al României, așa cum pe deplin s-a dovedit în anii cât PSD-ALDE s-au aflat la guvernare.

