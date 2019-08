Fără responsabili. Fără transparență Achiziții. Contracte. Eșecuri

Corruptissima re publica plurimae leges – Tacit

Cu cât este mai corupt un stat, cu atât mai multe legi vor fi – Tacit

FAPT DIVERS

Din câte putem vedea mai sus proiectele de investiții majore sunt parte integrantă a vieții noastre si a ideii de mai bine.

Daca urmăriți presa, unul din sistemele digitale relativ critice ale societății românești nu funcționează de zile bune și anume Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate/ Cardul Electronic – Casa Națională de Sănătate.

Fiind vorba de un sistem critic ar trebui să știm :

De ce l-am făcut ? Cât am investit in el ? Și-a atins investiția obiectivele? Cine este furnizorul ? A fost un proiect de succes? Și-a atins beneficiile ? Are CNAS capabilitatea de a gestiona sistemul ? Este vorba de o greșeala de proiectare, operațională, tehnică ?

Ar trebui să găsim public aceste date, din 2-3 click-uri.

În opinia mea risipim banii în investiții publice majore de 20 de ani fără să evaluăm cum trebuie costurile, furnizorii, fezabilitatea, etc. . Cred, fără a avea date din interior că auditul intern, auditul ex-ante nu funcționează sau funcționează formal. În tot ceea ce înseamnă proiect major. Nu am date să pot afirma că este vorba despre fraudă, corupție sau neglijență. Însă nu ne-a interesat niciodată să corectăm cu adevărat politicile publice care au condus la rezultatele absolut dezastruoase în implementare și anume politicile publice pentru achiziții/livrare, auditul, livrarea, etc.

Câte legi care conțin sintagma „achiziții publice” sunt încă în sistemul legislativ românesc: În vigoare (3453), Ieșite din vigoare (1264)

Iar la final avem obiective/sisteme de o calitate îndoielnică livrate în afara bugetului sau graficului de livrare.

Orice societate care se confruntă cu o asemenea rată a nereușitelor în domeniul proiectelor de investiție publică majoră ar fi trebuit sa își pună întrebări și să aducă corecții în domeniul politicilor publice.

INTRODUCERE

Definiții

Investiție – Acțiunea sau procesul de a investi bani in scopul obținerii de profit (care poate fi exprimat tangibil in bani sau intangibil in beneficii)

Investiție publică – Acțiunea sau procesul de a investi bani publici in scopul obținerii de profit (care poate fi exprimat tangibil in bani sau intangibil in beneficii)

– Acțiunea sau procesul de a investi bani publici in scopul obținerii de profit (care poate fi exprimat tangibil in bani sau intangibil in beneficii) Un proiect poate fi definit ca un efort temporar pentru obținerea unui produs sau serviciu ***. PMBOK - Ghidul ansambului de cunostinte din Managementul de Proiect

Managementul proiectului, prin urmare, este aplicarea de cunoștințe, aptitudini, instrumente și tehnici pentru a proiecta activități în scopul satisfacerii cerințele proiectului. PMBOK - Ghidul ansambului de cunostinte din Managementul de Proiect

Deci, investim bani publici în proiecte care sunt traduse în achiziții publice, care devin proiecte-livrate prin contracte.





În fond vorbim despre proiecte. Și încă nu avem o metodologie unitară la nivel de țară. Ca unul care a făcut parte din „nebunii frumoși ai anului 2000” și au fost membri fondatori ai Project Management Institute trebuie să o spun că simt că NU VREM SA FOLOSIM aceasta disciplină numită Managementul Proiectelor.

CICLUL DE VIAȚĂ AL INVESTIȚIEI PUBLICE

Analizând achiziția publică Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) , în Getting Infrastructure Right postulează că autoritățile publice trebuie sa fie atente pe întreg ciclul de viață al investițiilor publice la posibilele pierderi prin corupție, fraudă etc.

România a avut câteva tentative legislative de a-și urmări profesionist investițiile publice majore cel puțin la nivelul Ministerului Finanțelor Publice.

Și am să le amintesc :

Ordinul nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice

Norma metodologică privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice din 08.07.2005

Hotărârea nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice

Ceea ce propun eu in acest articol este o segregare clară a investițiilor publice in : normale și de interes major amândouă fiind tratate cu aceeași atenție însă în locuri și de către actori diferiți.

Primii mei dușmani vor fi ministerele/autoritățile de linie care pierd atribuția de a gestiona proiecte majore. În fond, în opinia mea, ministerele nu trebuie să gestioneze proiecte ele trebuie să elaboreze și să gestioneze politici publice.

DIN EXPERIENȚA ALTOR ȚĂRI

Pentru cei care au urmărit firul argumentelor vă prezint modul în care sunt tratate proiectele de investiții majore începând cu definirea și pre-fezabilitatea în alte șase țări europene pornind cu Norvegia – Governance Schemes for Major Public Investments Projects.

De asemenea aș vrea să prezint țări care monitorizează în mod special marile proiecte din sectorul public în mod public si transparent:

Din sfera preocupărilor mele și anume proiectele digitale, experimentați o transparență totală în Our information technology investments at work, Statele Unite ale Americii

ACHIZIȚIA PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA

În România achizițiile publice sunt reglementate și controlate de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice [ANAP] . De ce amândouă – legiferarea și controlul în același timp nu știm .

Avem până și un ghid al achizitiilor publice care ne spune cât de bine sa facem hârtiile pentru a fi legali …Însă ceva lipsește pentru că finalitatea este cea pe care o vedem…

Vă prezint mai jos în sinteză fazele procesului de achiziție publică așa cum este el descompus în ghidul achizitiilor publice , o realizare deosebita a autorităților din România.

Opinia mea este că în România am acordat o importanță majoră autorității publice care face achiziția, numită autoritate contractantă. Nu ne-am întrebat niciodată începând de acum 20 de ani daca are capabilitatea să desfășoare procese complexe de tipul celor descrise in procesele de achiziție publica și să gestioneze : achiziția publică în sine, livrarea proiectelor, mentenanța, etc.

Și în 20 de ani am avut caiete de sarcini ale unor sisteme strategice dezvoltate în interior de către compartimente cu capabilități limitate sau cine știe ce alte minunății.

Cred că toate experiențele din achiziții publice trebuia să fi fost bine să le inventariem într-un Registru de lecții învățate al achizițiilor publice și să îl depozităm la ANAP. Poate începem acum chiar și retroactiv. Am în memorie rapoartele Autorității de Audit cât și multe din controalele Comisiei Europene.

Trebuie să încercam, în opinia mea, să transferăm din curtea ministerelor de linie procesele de audit- analiză- revizie cât și responsabilitatea livrării de proiecte de investiții majore complexe chiar strategice.

Pentru că poate fi Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială București (și aici folosiți oricare din autoritățile publice)-[ ANPIS] specialist in plăți și inspecții sociale însă nu poate fi în achiziția publica a unui sistem digital care sa ii gestioneze activitatea, exemplu fără legătură cu realitatea. Și nici în managementul de proiect al livrării proiectului.

Să revenim și să vedem care sunt fazele majore ale unei achiziții publice :

EVALUAREA NECESITAȚII

1. Completarea referatului de necesitate

2. Analiza/modificări ale referatului de necesitate

3. Nominalizarea persoanei/grupului de lucru/echipe multidisciplinare

4. Verificarea existentei informațiilor on SAAP

5. Identificarea si analiza factorilor interesați

6. Stabilirea calendarului

7. Elaborarea și/ sau analiza Caietului de Sarcini

8. Stabilirea obiectului, tipului contractului si a loturilor

9. Stabilirea si documentarea beneficiilor

STABILIREA ABORDARII DE ACHIZIȚIE

10. Realizarea cercetării si analizei pieței

11. Analiza relației obiectului contractului – capacitatea de gestionare a procesului de achiziție

12. Stabilirea criteriului de atribuire

13. Stabilirea condițiilor contractuale

14. Determinarea/ Analiza valorii estimate

15. Stabilirea modalităților de atribuire

16. Stabilirea criteriilor de calificare si selecție

FINALIZAREA si APROBAREA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI A DOCUMENTELOR DE SUPORT

17. Finalizarea Strategiei de contractare

18. Corelarea Strategiei de contractare cu SAAP

19. Conflictul de interese

20. Finalizarea documentației de atribuire

21. Aprobarea documentației de atribuire

22. Semnarea electronică a documentației de atribuire

PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

În opinia mea putem îmbunătăți major doua procese : buna guvernare/guvernanță și transparența ( vezi REPREZENTAREA GRAFICA A PROPUNERILOR)

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIREA BUNEI GUVERNĂRI/GUVERNANȚE

A. Autoritatea contractantă indiferent de mărimea, complexitatea sau gradul de risc ar trebui să desemneze două persoane responsabile (faza 3) :

Sponsorul Proiectului (Project Sponsor) Se desemnează din demnitarii publici de rang superior, funcționari publici de rang superior Responsabil cu eliberarea resurselor etc. (urmează a fi decise)



Ofițerul Senior Titular (Senior Owner Officer) Se asigură că un program sau proiect își îndeplinește obiectivele și oferă beneficiile proiectate Se asigură în atingerea unui acord între factorii interesați cu privire la care sunt obiectivele și beneficiile proiectului asigură adaptarea strategică a obiectivelor și beneficiilor programului sau proiectului obține angajament din partea părților interesate pentru furnizarea beneficiilor monitorizează livrarea obiectivelor și beneficiilor, luând măsurile adecvate, acolo unde este necesar, pentru a asigura realizarea cu succes a acestora etc. (urmează a fi decise)



După definitivarea caietului de sarcini si valorii estimate (faza 7 si faza 14) proiectul intra într-o operațiune de notare (scoring) prin care proiectul este clasificat ca fiind de importanță normală sau majoră (activitatea de scoring nu este definită sau discutată în acest articol)

Se va ține cont de :

Aria de lucru a proiectului : digitalizare, infrastructura feroviară, rutiera, etc.

Importanță strategică

Valoare

Gradul de risc

B. Achiziția publică de importanță majoră este în continuare gestionată de către autoritatea contractantă însă la proiectele clasificate fiind de importanță majoră participă la ședințele de audit-revizie intermediare ( care trebuie definite după faze majore ale achiziției publice) o echipă de revizie- audit ex-ante a livrabilelor majore, condusă de către un Director de Proiect din ANMP și care are obligatoriu în componență :

Referent financiar

Referent tehnic (cu expertiză la domeniul achiziției)

Referent de risc

Responsabilitatea întocmirii documentelor rămâne în cadrul echipei Ofițerului Senior Titular din partea autorității contractante însă toate livrabilele vor fi avizate conform de către echipa ANMP în ședința comună cu autoritatea contractantă.

Cu o mențiune expresă: atât cei care au întocmit livrabilele din ședința de audit revizie finala cât și cei care le avizează conform sunt pe deplin responsabili in fata legii cu privire la conținutul lor.

La finalizarea activității de achiziție publică contractul/proiectul de importanță majoră se înscrie în Registrul național de proiecte de investiții publice de interes major și se predă spre livrare, de preferat, Directorului de Proiect din ANMP implicat in achiziția publică.

C. Achiziția publică de importanță normală va rămâne în responsabilitatea autorității contractante până la ședința de audit revizie finala când livrabilele vor fi avizate conformde către un o echipa condusă de un Director de Proiect din ANMP și care are obligatoriu în componență :

Referent financiar

Referent tehnic in domeniul achiziției

Referent de risc

La ambele activități se pot alătura și membri din echipele ex-ante ale ANAP.

Cu o mențiune expresă: atât cei care au întocmit livrabilele din ședința de audit revizie finala cât și cei care le avizează conform sunt pe deplin responsabili in fata legii cu privire la conținutul lor.

D. Înființarea la nivelul primului ministru a Autorității Naționale de Management de Proiect care gestionează Registrul național de proiecte de investiții publice de interes major

Responsabilă de livrarea proiectelor de investiții publice de interes major în timp, cost buget și calitate prevăzută în contracte

Proprietarul titular al metodologiei de proiect aplicabile in România

Proprietarul titular al metodologiei de management al riscului aplicabile in România

Bazin de resurse : Directori Proiect- Proiecte majore , referenți tehnici, de risc, operaționali, funcționali, etc.

Etc (va fi definita in urma dezbaterii publice)

Adoptarea metodologiei de proiect aplicabile in România. Transfer ANMP

Adoptarea metodologiei managementului riscului în România . Transfer ANMP

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPARENȚEI

A. Publicarea de către fiecare autoritate contractantă in site-ul propriu (cu excepția proiectelor clasificate) a tuturor fazelor majore din calendarul achiziției publice si al livrării contractului proiectului de importanță normală (și a documentelor aferente după aprobare ) :

Achiziții publice

Sponsorul Proiectului (Project Sponsor)

Ofițerul Senior Titular (Senior Owner Officer)

Calendarul cu toate documentele aferente

Analitice daca este cazul

Contracte/ Proiecte in livrare

Sponsorul Proiectului (Project Sponsor)

Ofițerul Senior Titular (Senior Owner Officer)

Calendarul cu toate documentele aferente

Analitice daca este cazul

B. Publicarea de către ANMP (cu excepția proiectelor clasificate) a tuturor fazelor majore din calendarul achiziției publice si al livrării contractului proiectului de importanță majoră (și a documentelor aferente după aprobare )

Achiziții publice

Sponsorul Proiectului (Project Sponsor)

Ofițerul Senior Titular (Senior Owner Officer)

Calendarul cu toate documentele aferente

Analitice daca este cazul

Contracte/ Proiecte in livrare

Sponsorul Proiectului (Project Sponsor)

Ofițerul Senior Titular (Senior Owner Officer)

Calendarul cu toate documentele aferente

Analitice daca este cazul

