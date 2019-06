Numele de Fane Spoitoru vă mai spune ceva?

În vara lui ’92, Fane îl atacă cu o sabie “ninja” pe un polițist. Acesta scoate pistolul și începe să tragă în marele nostru mafiot dîmbovițean. Un foc… două… trei… Fane, nimic! Avea un scop precis – hăcuirea polițistului – și nu era să cedeze așa, cu una, cu două.

Polițistul continuă să tragă. Bang… Fane, inspirat probabil de Eminescu (“Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți“) sau de Tennyson (“Cannon in front of them / Volleyed and thundered; / Stormed at with shot and shell, / Boldly they rode and well“) continuă să se apropie fluturîndu-și sabia. Bang… bang!.. alte două gloanțe se înfig în Fane. Tot nimic, așa că polițistul mai apasă o dată pe trăgaci. Clic!… face pistolul…

Încărcătorul se golise, dar Fane tot în picioare era și nu-și abandonase obiectivul inițial. Se va prăbuși pînă la urmă, dar nu înainte de a-l răni grav pe polițist. Dus de urgență la spital și operat, va supraviețui celor șase gloanțe încasate și-și va continua încă mulți ani “cariera” în lumea interlopă, aureolat de faptele sale de vitejie.

Era Fane o clonă a lui Rambo? A Terminatorului? Cîtuși de puțin. Problema venea din puterea insuficientă a muniției folosite – atunci, ca și acum – de Poliția Română. Mai precis este vorba de o caracteristică denumită putere de oprire (stopping power), ce descrie capacitatea unui glonț de a incapacita o persoană sau un animal. Atenție, nu este vorba de letalitatea potențială a glonțului, ci de abilitatea lui de a opri din mișcare un agresor sau un animal care se năpustește asupra ta. Pentru elefanți se folosesc cartușe .600 Nitro Express…

Arma tipică a polițistului român este pistolul Carpați ce trage cu cartușe 7,65 mm Browning. Carpați-ul a fost inspirat de celebrul Walther PPK și nu esteo armă rea, doar că este depășit în rolul de armă principală – PPK-ul a fost proiectat în anii ’30 ai secolului trecut, iar Carpațiul în anii ’70. La rîndul său, calibrul 7,65 mm Browning a fost multă vreme standardul pentru forțele de poliție, mai ales în Europa. De ce? Armele de acest calibru sînt relativ mici și ușoare, ușor de purtat și de disimulat. De fapt, cînd John Browning a proiectat acest tip de cartuș în jurul anului 1890 acestea erau caracteristicile pe care le avea în vedere. În epocă erau foarte populare revolverele, mari și greoaie, iar el căuta să producă un pistol semi-automat de mici dimensiuni.

Incidentul cu Fane Spoitoru din 1992 a adus pentru prima oară în atenția publicului necesitatea unor noi arme pentru Poliția Română, dar puterea de oprire insuficientă a muniției similare calibrului 7,65 mm Browning era deja bine cunoscută de aproape un secol!

În urma războiului de la 1899 Statele Unite au preluat Filipinele de la spanioli, “achiziția” venind la pachet și cu o lungă insurgența a triburilor musulmane (Moro) din sudul arhipelagului. De-a lungul operațiilor de pacificare a zonei, soldații americani s-au confruntat constant cu atacuri sinucigașe (nu, nu este o invenție modernă a ISIS…) ale așa-numiților Juramentados (am putea traduce prin juruiți), jihad-iști care-i atacau ritualic, înarmați doar cu săbii sau baionete. Spre marea și neplăcuta surpriză a militarilor americani, noile lor revolvere de calibrul .38 se dovedeau incapabile să-i oprească la timp pe fanatici. Este celebru cazul unui șef Moro, Datu Hassan care a continuat să lupte deși fusese împușcat de zeci (!) de ori, fiind doborît de abia la al… 34-lea glonț!

Nici Fane Spoitoru și nici Datu Hassan nu erau roboți sau super-eroi; pur și simplu, muniția folosită era prea slabă pentru a produce efecte rapide, iar armata americană a înlocuit curînd calibrul .38 Colt cu un cartuș mult mai puternic, calibrul .45 ACP. La fel, armata germană a adoptat cartușul tip 9 mm Parabellum, cel mai comun calibru de pistol astăzi. Nu este nici un mister: energia unor astfel de gloanțe este de 2 – 3 ori mai mare decît a unora de calibru 7,65 mm Browning sau .38 Colt.

După incidentul din 1992 cu Fane Spoitoru s-a luat decizia înlocuirii vechilor pistoale Carpați cu Glock-uri de 9 mm. Glock-ul este unul dintre cele mai bune pistoale din lume. Extrem de fiabil și de sigur, este cu doar 100 de grame mai greu decît Carpațiul deși este de două ori mai puternic! Mai mult încărcătorul Glock-ului are o capacitate de 17 cartușe față de doar 8 în cazul Carpațiului… La un moment dat era chiar vorba ca pistoalele să se facă sub licență la Cugir.

Minunat, nu? Doar că… de 27 de ani fiecare nou ministru de interne și fiecare nou șef al Poliției promite înlocuirea vechilor pistoale cu unele moderne, dar, cu mici excepții, polițiștii tot cu Carpațiul au rămas!

Rezultatele se văd. Marcel Ionel Lepa, cel care duminică a ucis un polițist care încerca să-l aresteze a fost împușcat în timpul urmăririi de trei ori și, totuși, a reușit pentru o vreme să scape. Lepa avea o armă modernă, polițiștii, vechile pistoale Carpați.(i) De ce?

Nu sînt bani, așa ni se spune, guvern după guvern și ministru după ministru. Nu sînt bani pentru “dotări”, iar Glock-urile sînt scumpe.

Scumpe? Un Glock 17, arma standard de poliție, este în jur de 750 euro, cu tot cu taxe. În condițiile unei achiziții de stat, pentru zeci de mii de bucăți, prețurile sînt sensibil mai mici; armata britanică a cumpărat în 2013 25.000 de pistoale pentru 9 milioane de lire, adică circa 420 euro / bucată.(ii)

Să facem un calcul aproximativ. ca să avem un ordin de mărime. Poliția are un efectiv de circa 60.000 de oameni, inclusiv cei care fac doar muncă de birou. Pentru dotarea cu Glock-uri a celor în misiune ar fi nevoie de circa 30.000 de arme. Cît ar costa? 12 – 13 milioane de euro.

E mult? Probabil că da. De unde să aibă autoritățile bani pentru pistoalele polițiștilor cînd sînt atîtea nevoi în țară? Măreața campanie de promovare a “Grădinii Carpațiului” a fost bugetată cu 70 milioane de euro, doar frunza Elenei Udrea costînd 850.000 euro!(iii) De unde să fie bani cînd drumurile din Teleorman și Olt trebuie reparate (din nou), neapărat de Tel Drum, firma controlată de Dragnea și anchetată deja pentru fraude cu fonduri europene (3,8 milioane de euro)?(ivv) De unde bani pentru Poliție (sau Armată sau Sănătate sau Educație sau…) cînd doar în octombrie trecut Guvernul a mai dat încă 22 milioane de euro pentru Catedrala Jefuirii Neamului?(vi) Chiar așa, de unde?

Citeste intreg articolul si comenteaza pe Contributors.ro