Cum arata iresponsabilitatea politica

Doar cateva exemple:

1. Guvernul mareste salariile din sectorul public. Nu cu 50%, ci le tripleaza, le mareste de 4 ori.Evident, banii pentru asa ceva nu exista. Atunci, da o ordonanta de urgenta, prin aplicarea careia 70% din profitul bancilor este confiscat, producatorii nationali de energie nu mai sunt stimulati sa produca, cresc importurile din Rusia, pensile private ale romanilor sunt in pericol sa fie natonalizate de facto iar furnizorii de servicii de comunicatii isi blocheaza investitiile de modernizare. Aberatia este evidenta; Incep discutii interminabile, iar totul este invaluit intr-o frazeologie imunda, cu corporatiile straine lacome care ii platesc pe romani cu salarii de mizerie sau – dupa caz – ii considera sclavi. Desigur, realitatea este exact inversa corporatiile straine platesc in medie cele mai mari salarii de pe piata muncii, sunt cei mai mari contribuabili la bugetul de stat si cei mai performanti operatori economici. Ordonanta se modifica de mai multe ori, dar in Tezele de la Craiova si cu alte ocazii Liviu Dragnea sugereaza: noi am vrut sa va dam, ei nu ne-au lasat; noi v-am dat, ei v-au luat.

2.Un alt obiectiv al PSD : sa arate ca Romania nu are justitie. Mai exact ca cel putin – de la intrarea Romaniei in UE in 2007 – Inalta Curte de Casatie si Justitie nu a existat. Sentintele ei s-au bazat pe probe ilegale, abuzuri ale procurorilor, dovedite sau nu, completuri constituite neprocedural. Prin urmare, sentintele de condamnare trebuie desfiintate si procesele rejudecate. Toate, de 10-15 ani incoace! Prin presiuni asupra CCR, prin interpretarea in cheie apocaliptica a deciziilor acesteia, prin ordonante de urgenta (cum altfel?). Nu mai conteaza termenele legale de recurs, autoritatea de lucru judecat, riscul de prescriere a faptelor sau daca s-a judecat corect sau nu Nimic nu e prea mult, cand e vorba de Jihad-ul menit sa le salveze penalii.

3. Si pentru ca nimic sa nu ramana sigur si stabil, dupa economie si justitie, trebuie aruncate in aer si fundamentele pozitionarii Romaniei in spatial occidental. Uniunea Europeana ne vrea raul, oficialii de la Bruxelles ne incalca demnitatea, nu ne respecta “specificul national” (adica dreptul de a ne proteja penalii nostri), ne sechestreaza aurul in bancile lor, nu ne lasa sa ne dezvoltam agricultura si in general economia. Asta in conditiile in care fonduri europene imense destinate tocmai dezvoltarii Romaniei stau nefolosite. Iar performanta economica, exporturile, dar si salariile sau veniturile bugetului Romaniei sunt la niveluri incomparabil mai bune fata de perioada anterioara aderarii la UE.

Ca sa fim foarte clari, exact asemenea vremuri am ajuns sa traim. Teme care pana in 2016 erau considerate non-subiecte, numere de stand-up comedy sau cazuri de psihiatrie patologica, in 2019 sunt principalele puncte pe agenda publica, subiect de dezbateri, discursuri de campanie, analize, replici, contra-replici, ordonante de urgenta, reveniri la ordonante, intrebari la referendum. PSD a facut tot posibilul sa transforme guvernarea intr-un exercitiu de propaganda joasa, infestand dezbaterea publica. Practic, PSD nici nu mai adreseaza mesaje catre electoratul sau traditional, nici macar catre oameni; ci catre instinctele oamenilor, in speta cele mai primitive, precum spaima. Spaima irationala ca Europa ne transforma in colonie, ca strainatatea ne jefuieste, ne exploateaza, ne trateaza ca pe sclavi. Da, acea strainatate care a salvat ce se mai putea salva dintr-o economie ruinata de Ceausescu si de clientele politica a tranzitiei, facand – dimpotriva – industria romaneasca mai performanta astazi decat oricand, conform chiar statisticilor oficiale. Acea strainatate din care ajung direct in buzunarele romanilor ramasi acasa cateva miliarde de euro pe an. Pe langa exarcerbarea spaimelor, o alta tactica a PSD este sa cultive indoiala. Realitati oricat de evidente si de bun-simt trebuie negate sau relativizate; romanii trebuie invatati sa se indoiasca ca ceea ce vad cu propriii ochi, in fata lor, este real. Fara aceasta tactica, este imposibil pentru PSD sa se mentina la putere si sa isi atinga obiectivul primordial al “guvernarii” lor: salvarea penalilor.

Parasind sfera aberatiilor, care sunt, totusi, temele reale? Cateva dintre ele:

Suntem in 2019. Ar fi trebuit sa avem asfalt turnat macar pe jumatate din autostrada Pitesti-Sibiu, pe cateva tronsoane din autostrada Moldova, pe Ploiesti-Brasov, etc. In majoritatea cazurilor, nu avem nici macar o programare a urmatoarelor etape. Ar fi trebuit sa absorbim macar 70-80% din fondurile europene alocate exercitiului 2014-2020. Suntem la ani-lumina distanta de acest procent. Dupa ani de crestere economica continua, Romania nu numai ca nu a “pus deoparte” pentru eventuale perioade de criza, ci dimpotriva s-a indatorat si mai mult in termeni reali, inflatia si deficitele au crescut, iar sustenabilitatea cresterii economice ramane inca o iluzie in conditiile unor progrese aproape inexistente in dezvoltatrea infrastructurii de transport si servicii publice.

Unde sunt spitalele regionale promise?