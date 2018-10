Referendumul: alegerea grâului de neghină

1. Manipularea are limite: indignarea și internetul

S-ar spune că, ori societatea românească a întinerit de la alegeri până acum, ori comunicarea directă între oameni pe Facebook e din nou mai puternică decât manipularea Antenelor. Câștigătorul clar al acestui referendum este #stauacasa. Adică noi, oamenii obișnuiți. Cei mai mulți cu familii tradiționale, dar care nu am dorit să fim complici la jocul periculos și imoral al guvernanților. Fenomenul este ușor de explicat. Un hashtag nu are nevoie nici de mitropoliți, nici de politruci pentru a se propaga, atunci când el rezonează cu bunul simț civic, când exprimă simplu indignarea oamenilor de bună credință în raport cu mesajul de ură și de dezbinare transmis de „o parte a societății” care a dorit acest referendum. Pare-se că românul nu e chiar atât de ușor de manipulat ori de radical, devreme ce, în ciuda șantajului practicat de Biserică cu privire la mărturisirea credinței prin vot, inclusiv pe rețelele sociale la apropierea referendum-ului, totuși a ales să stea acasă.

A stat el acasă, din păcate și la ultimele alegeri, dar acum ne place să credem că motivele au fost altele. Oricum, ne-prezentarea nu înseamnă nici abdicarea de la vreo valoare, nici achiesarea la o alta, înseamnă pur și simplu delimitare.

La alegerile parlamentare, europene și prezidențiale care ne așteaptă, trebuie însă mers, ca să evităm visele urâte prin care trecem acum din cauza unei minorități, în sens democratic.

2. PSD detine statul paralel cu Romània

Acest lucru era evident, însă pentru partidul de guvernământ„ vestea proastă e că registrul mesajului politic coborât la ură și dezbinare nu a ținut. Interesul lui e paralel cu cel al țării. Românii nu au putut fi atrași în capcana de comunicare pe care PSD a lansat-o profitând de inițiativa ”cetățenească” susținută puternic de Biserica Ortodoxă. Iar ceea ce trebuia să fie un vot de încredere, de reînvestire pentru Dragnea și establishement-ul corupt pe care l-a instalat în fruntea României, a devenit un „să nu credeți că nu am înțeles, dar sorry, problemele voastre penale nu sunt și ale noastre”, Prin acest referendum inspirat de evoluțiile din Rusia, PSD a atentat la pudoarea civică la bunul simț intelectual al românilor, punând o falsă problemă etică în prim-planul atenției naționale, pentru a distrage atenția de la probleme reale generate de guvernarea țării cu incompetență și rea credință. In final, e prea mic fumul să ascundă ordonanțele mult dorite ale amnistiei. Or România are nevoie de alte lucruri, e limpede. Mai mult, vom vedea că PSD supune unui risc major evoluția europeană a României.

Trebuie creat un partid social democrat real pentru a desțeleni această căpușă a tranziției – PSD – care își fundamentează succesul pe metode post-comuniste de manipulare.

3. S-au identificat clar partidele în care putem avea încredere

Din teama de a nu pierde procente electorale dacă se pun de-a curmezișul a ceea ce Biserica și PSD au vrut să afirme ca fiind standardul moral popular, politicienii din partidele care s-au perindat pe la putere din anii 90 până acum – fără excepție, din păcate – s-au invalidat, din nou în ochii românului contemporan.

Mesajul cel mai sincer al unui conservator adevărat a fost cel al tehnocratului de bun simt. Dacian Cioloș, din scrisoarea sa deschisă pentru România. Iar gardienii democrației în teren au fost – pentru a câta oară – neobosiții USR-iști ochii și urechile noastre în Parlament, brațul bunei credințe și civismului în politica românească. Iar s-au mobilizat exemplar (12 000) și au supravegheat secțiile de votare, în spiritul denunțării tuturor ofenselor aduse democrației și au publicat absolut tot, astfel încât nimic nu se pierde.

Știm prin urmare ce avem de făcut săptămâna aceasta: să ne înscriem în USR sau în partidul lui Cioloș și să punem umărul la schimbarea țării. Avem șansa unei alternative.

4. Cineva s-a jucat periculos cu interesul național

Acest demers prin care s-a urmărit delimitarea de valorile europene și occidentale – între care și statul de drept, detestat de penalii din funcțiile publice ale României – nu a avut succes. Rușii și biserica lor ortodoxă au început în anii 2000 exacerbarea a valorilor tradiționale pentru a distrage atenția unei populații sărăcite de corupție de la oligarhie și probleme reale, prin identificarea unui dușman comun și cunoscut în limbajul propagandistic comunist: imoralul Occident. S-a încercat antiteza intre Europa bunăstării și a democrației – dar „a homosexualilor” – cu societățile noastre aderente la valori autentice, tradiționale, ortodoxe. Răul „străin” împotriva binelui nostru originar și original. Discursul politic în Rusia anilor 2012-2013 a fost dominat de întoarcerea la valorile familiei tradiționale. E perioqdq în care Vladimir Putin a revenit la putere cu afirmația că “busola morală a lumii este Rusia”, Chiar dacă sirienii, opozanții și ucrainienii, pot fi – nu-i așa – lesne suprimați.

Definiția familiei recent introdusă în Codul rus al familiei coincide suspect cu cea propusă de Coaliția pentru Familie. E necesar ca Justiția și serviciile noastre de informații, dacă mai au curaj patriotic în fața asaltului la care sunt supuse, să verifice de luni. de unde a pornit această campanie de manipulare, împotriva intereselor europene și euroatlantice ale României. Ar trebui văzut cine a indus mesajul, cine l-a propagat, cu ajutorul și cu finanțele cui, precum și care e rolul unor înalți prelați și demnitari ai statului în acest joc cu iz putinist împotriva interesului național al României. Se cunoaște predilecția Kremlinului și a arsenalului său de propagandă pentru destabilizarea societăților occidentale prin intervenția în consultările populare (Brexit și Catalonia), ori în alegeri (vezi SUA). E posibil să identificăm poate și noi, în țărișoară, niște cazuri de înaltă trădare, dacă cercetăm cu atenție și la cald.(Iată, citesc că Sputnik acuză un război hibrid occidental în România cu ocazia referendumului…)

5. Biserica Ortodoxă Română are nevoie de o „Reformă”

Este strigător la cer că înainte de referendum oamenii au fost șantajați de preoți cu faptul de a nu fi considerați buni creștini, dacă nu își „mărturisesc credința” mergând la vot. Nici familia, nici România nu au pierdut nimic prin faptul că oamenii nu au dat curs unei manipulări utile partidului de guvernământ, nefrecventabili în marea lor parte. Biserica a pierdut însă multă încredere. Biserica Ortodoxă a dovedit că a rămas retrogradă în mesaj, anacronică în gândire, cel mai probabil pentru că nu a trecut prin nicio reformă religioasă până acum, care să o întoarcă la litera și spiritul Evangheliei, de la privilegii, de la clopote cu chip cioplit și cupole aurite, într-o țară din care lumea fuge cu milioanele de sărăcie și injustiție. Lipsa de curaj a clerului român se datorează incontestabilității unor ierarhii. Dependentelor și ascultării oarbe de care și femeia din familia ortodoxă tradițională trebuie să facă dovadă (violența în familie din Rusia a fost cvasi-dezincriminată. în virtutea tradiționalismului ortodox de stat, dacă e aplicată în scop educativ). Asocierea Europei cu Sodoma, riscul extincției speciei care ne bântuie dinspre Occidentul sexualmente decadent, erezia filozofilor luminilor sunt demult propovăduite la noi. Ori Doamne, cea mai coruptă societate din Europa suntem noi, aici în Est. Cum e posibil acest lucru cu slujitorii Tăi vrednici din Biserica Ortodoxă care par a avea o ierarhie nu numai a oamenilor dar și una a poruncilor divine și a valorilor în funcție de cine e la putere și la butoanele bugetului. Pentru că, în raport cu importanța duhovnicească a Catedralei Mântuirii, pălesc cei 80 de ani de pace asigurați de construcția europeană. cu idealuri civice, democratice devenite realitate, cu respectul omului, cu mai puțină injustiție, indiferent de opțiunile, ori problemele semenilor.

Promotorii referendumului au fost gata să ne excomunice și mai rău, să ne „euro-comunice” dacă nu mergem la vot. Mai au ei curajul de luni să facă acest lucru? Ar trebui să acuze 80% dintre credincioși, Cine le va mai cumpăra lumânările cu monopol?

E necesară probabil o reformă în Biserica Ortodoxă, înainte ca ea să rămână cu numărul de enoriași cel mult echivalent cu cel al alegătorilor care s-au prezentat la acest referendum, pe care l-a susținut din naivitate ori complicitate cu un pseudo-Cezar al momentului. Poate ar trebui întrebați și oamenii ce anume cred, ce îi preocupă, ce ii doare, ce anume îi înalță sau îi coboară, înainte de a îi judeca pripit că nu merg la vot, ori a li se băga de vină atunci când mor absurd și crud ascultând un concert heavy metal. Privilegiile și manipularea sub pretext religios, compromisurile cu puterea lumească, indulgențele cumpărate (vezi Dragnea – „vrednic este”) au fost principalele cauze care au dus la Reforma lui Luther acum 500 de ani. Biserica Luterană din România a dat de altfel un comunicat curajos, care ne-a impresionat pe toți înainte de referendum.

Dacă Biserica noastră mai vrea să fie a noastră și simte că are nevoie de ajutorul nostru, suntem cu plăcere la dispoziție, chiar și așa insuficient de vrednici că nu am mers la vot. Implicarea ei socială ar trebui să fie la fel de energică dar în cu totul alte domenii. În cele demoralizante pentru nație și dăunătoare pentru societate, cum sunt corupția, vulgaritatea, manipularea, degradarea valorilor, a învățământului, a sănătății publice. Să lase partizanatul politic și să treacă poate la caritate și propovăduirea moralei creștine inclusiv în politică. Ar fi bine să se gândească mai mult Sinodul la importanța existenței unui partid creștin-democrat într-o societate europeană modernă, care să fie o contrapondere fundamentată la consumerism, la tentațiile materiale ori la lipsa de scrupule a unor penali „fără Dumnezeu” ajunși în funcții publice. Nicidecum să se gândească la naționalism și la izolare, ci la traducerea constructivă a mesajului creștin în limbajul zilelor noastre, la adaptarea lui la nevoile de azi ale unei societăți care nu vrea nici înapoi în timp, nici înspre Est. Ci acolo unde îi e locul, în Europa.

—

In concluzie, stând acasă. românii au delimitat grâul de neghină refuzând complicitatea cu corupția. și manipularea provenind atât din partea clasei politice, cât și a Bisericii. Au ales să se delimiteze de jocuri politice determinate de interese individuale sau de grup. paralele evoluției și intereselor țării, au refuzat să renunțe la valorile europene și la calea europeană. Interesul național pare a fi perceput de societate la nivel senzorial, irepresibil, în ciuda manipulării. Ieșirea din Europa e de neconceput pentru români și așa trebuie să și rămână. Asta îi va scăpa de specia rapace de politicieni care au ajuns la putere în 2016.

Dacă Justiția și instituțiile de încredere ale statului funcționează, ar trebui studiate foarte rapid coincidentele cu evoluții din alte țări și imixtiunile străine în impulsionarea acestei false teme și aducerea ei până la un referendum riscant pentru traiectoria euro-atlantică a României.

