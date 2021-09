Dragoș Pîslaru (USR-PLUS), despre aprobarea PNRR după Congresul PNL: „Un semnal potrivit căruia Comisia Europeană nu se amestecă în nicio bătălie politică”

Conform Comisiei Europene, 18 state au deja aprobat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar 12 dintre acestea au primit primele tranşe de bani pentru proiectele de investiţii.





Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va veni la București în 27 septembrie, iar în câteva zile Comisia va încheia analiza Planului Național de Redresare și Reziliență depus de România. Vizita are loc practic la două zile după Congresul PNL din 25 septembrie la care va fi aleasă noua conducere a partidului.„Un semnal potrivit căruia Comisia Europeană nu se amestecă în nicio bătălie politică”, apreciază europarlamentarul USR-PLUS, Dragoș Pâslaru.„Sunt absolut sigur că prefinanțarea de 1,9 miliarde de euro va veni în acest an. Comisia Europeană este deja pregătită cu sumele din prefinanțare. Începând cu acest moment, în calitate de co-raportor și membru în grupul de lucru de monitorizare al Parlamentului European pentru implementarea Mecanismului de Redresare și Reziliență #MRR, urmăresc modul în care planul nostru aprobat este și respectat”, a spus Pîslaru.România ar urma să primească prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) un total de 29,2 miliarde euro, din care 14,248 miliarde sub formă de granturi și aproximativ 14,935 miliarde sub formă de împrumuturi.