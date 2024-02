MEDIU Miercuri, 14 Februarie 2024, 13:13

Ianuarie a adus în România diferențe de temperatură de peste 40 °C pe tot întinsul țării, iar în unele orașe a fost cu 3 °C peste normal pentru toată luna, ceea ce nu este puțin. Tot în ianuarie, arată o analiză ANM, stația meteo cu cele mai multe precipitații a avut o cantitate de peste 50 de ori mai mare decât stația unde a fost secetă de iarnă.

Statie meteo Foto: Miroslav Hasch, Dreamstime.com

Ianuarie 2024, temperaturile în România

Temperatura medie a lunii ianuarie 2024 a avut valori cuprinse între -9,4 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 3,7 °C, la Constanța-Dig

Temperatura medie lunară a aerului pe țară din ianuarie 2024 a avut valoarea de 0,8 °C. Astfel, ianuarie 2024 este a 13-a cea mai caldă lună ianuarie din intervalul 1901 - 2024. Cea mai caldă lună ianuarie a fost în 2023, cu o medie de +3,3 °C, iar cea mai rece a fost în 1963, cu o medie pe țară de -9,3 °C. Diferența dintre cea ma caldă și cea mai rece primă lună din an a fost de peste 12 °C în ultimii 64 de ani.

Valorile medii pe țară au fost pozitive în ultimii patru ani, iar tendința generală în intervalul analizat este crescătoare.

Abaterea temperaturii medii pe țară a aerului față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020), din luna ianuarie, din perioada 1901 - 2024 a avut doar valori pozitive începând cu anul 2020, maxima abaterii de 5,3 °C înregistrându-se în anii 2007 și 2023, arată datele ANM.

Temperatura maximă lunară din ianuarie 2024, înregistrată la stațiile meteorologice din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, a fost de 17,8 °C, la Turnu Măgurele, în ziua de 4 ianuarie. Temperatura minimă lunară, -24,4 °C, s-a înregistrat la Întorsura Buzăului, în 30 ianuarie 2024.

Abaterea temperaturii medii a aerului din luna ianuarie 2024 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020) a fost pozitivă în toată țara. Cele mai mari valori ale abaterii, peste 2,5 °C, s-au înregistrat în centrul și sudul Transilvaniei, în vestul Crișanei și al Maramureșului și izolat, în Moldova.

La stațiile meteorologice Alba Iulia și Satu Mare a fost cel mai cald față de normal, cu o abatere de 3,0 °C. Cea mai mică valoare a abaterii a fost 0,1 °C, la stația meteorologică Iezer (jud. Maramureș).

Ianuarie 2024, ploile și ninsorile din România

Cantitatea totală de precipitații din luna ianuarie 2024 a avut valori sub 50 mm în majoritatea zonelor de câmpie, deal și podiș. Valori peste acest prag s-au înregistrat în zona montană, în cea mai mare parte a Maramureșului, în nordul Munteniei și în estul Moldovei.

În zona montană înaltă (preponderent la peste 2000 m altitudine), s-au înregistrat cantități de 100 - 150 mm, iar izolat, în Munții Apuseni, cantitatea lunară de precipitații a depășit 200 mm. Cea mai mare valoare, respectiv 230 mm, s-a înregistrat la stația meteorologică Stâna de Vale. Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 46 mm și s-a înregistrat tot la stația meteo Stâna de Vale, se scrie într-o analiză ANM.

Local, în Transilvania, în sudul Moldovei și izolat, în Bărăgan, s-au înregistrat valori sub 10 mm. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații, 4,5 mm, s-a înregistrat la stația meteo Obârșia Lotrului (jud. Vâlcea). Obârșia Lotrului este unul dintre polii frigului, stația meteo fiind situată la 1.350 m alt. Luna trecută au fost mai multe zile geroase, minimele s-au apropiat de -19 C și nu au urcat peste +8 C.

Cea mai mare valoare a abaterii pozitive în ianuarie la nivelul țării a fost 353%, la stația meteo Călimani (Rețițiș). Așadar, acolo precipitațiile au fost de peste patru ori mai multe decât normalul lunii și a fost stabilit acolo un nou record pentru ianuarie (precedentul fiind din 2019).

Abateri negative s-au înregistrat la 59 de stații meteorologice, majoritatea localizate în Dobrogea, Delta Dunării, Oltenia, Muntenia, în centrul Transilvaniei și în sudul Moldovei. Cea mai mare valoare a abaterii negative a fost 77%, la stația meteo Galați.

Sursa foto: Dreamstime.com