MEDIU Luni, 08 Ianuarie 2024, 11:43

0

Luna ianuarie 2024 a fost, până acum, mult mai caldă decât de obicei, însă frigul a venit. În primele zile din an au fost și locuri unde maximele au fost cu 14 ºC peste normal și au fost și nopți care au stabilit recorduri pentru ianuarie, chiar și la „polii frigului”. Ce a fost deosebit în acest val de căldură care a început prin 20 decembrie.

Statie meteo Foto: Editor77, Dreamstime.com

Zi de zi au fost peste 13 ºC

Pe 1 ianuarie au fost +15 ºC la Constanța și Mangalia, iar pe data de 2 ianuarie maxima a fost de +13,6 C la Calafat. Pe 3 ianuarie, cel mai cald a fost la Botoșani (13,6 C) și la Sibiu (11,7 ºC), locuri deloc calde în plină iarnă.

Joi la prânz au fost temperaturi și cu 12-13 grade C mai mari decât normalul, cu maxime ce au atins +17,8 ºC la Turnu Măgurele și +17,6 C la Zimnicea. Temperaturi mari au fost și la Oltenița și Giurgiu, iar la Târgu Ocna au fost 15 C.

Ce înseamnă o noapte caldă de ianuarie la „polii frigului”

Foarte caldă a fost dimineața de vineri, unde cea mai ridicată maximă a fost de +9,8 C la Tulcea. Cu totul deosebite au fost maximele înregistrate la „polii frigului”: +4,7 ºC la Întorsura Buzăului, +4,6 C la Miercurea Ciuc, +4,1 C la Toplița și +3,8 C la Joseni. Acestea sunt temperaturi cu 13-14 grade C peste cele normale în primele zile de ianuarie.

Minime foarte mari au fost și la Piatra Neamț (6,9 C), dar și la Sebeș Alba (6,8 C).

Vineri la prânz maximele au trecut de 10 C în toate regiunile, cele mai mari temperaturi fiind de peste 16 grade: +16,6 ºC la Zimnicea și Bechet, +16,3 C la Focșani, +16,2 C la Ploiești și +16,1 C la Buzău. La Alba Iulia au fost 13 C, iar la Brașov, 11,4 C.

Sâmbătă dimineață minimele erau cuprinse între -6,1 C la Miercurea Ciuc și +11,5 C la Oravița. La Moldova Veche au fost +10,5 C, iar la Șiria (jud Arad) +8,8 C. La prânz au fost peste 15 C în mai multe locuri, culminând cu +15,8 ºC la Câmpina. Printre stațiile meteo cu temperaturi mari s-au numărat: Oravița, Reșița, Curtea de Argeș, Călărași, Chișineu Criș. La Huedin, nu departe de Cluj, au fost doar +3,9 C la prânz.

Sâmbătă la prânz mai era zăpadă doar la mare altitudine: 74 cm la Bâlea Lac, 53 cm la stația meteo Călimani, 50 cm la Stâna de Vale, 42 cm la vf Țarcu.

Și duminică dimineață era foarte cald în multe zone. La ora 8 erau 14 C la Zimnicea și 13 C la Reșița, aproape peste tot fiind temperaturi pozitive. Minimele nopții au fost de +11,9 C la Oravița, +11,1 C la Constanța și +10,3 C la Moldova Veche. La Batoș, în județul Mureș, minima a fost de +7 C. Cea mai scăzută temperatură a fost de -3,5 C, la Miercurea Ciuc.

Duminică au fost multe temperaturi ridicate: +16,4 C la Călărași, +15,6 C la Fetești și Oltenița, +14,2 C la Gurahonț și +14,1 C la Târgu Mureș (2,5 C de recordul pe ianuarie). La Târgu Mureș, această maximă a fost cu 14 C față de normalul perioadei.

Luni deja vremea s-a schimbat mult, iar în Moldova, minimele dimineții erau de -9,2 C la Rădăuți și -8,7 C la Suceava. Tot în Moldova a și nins: la ora 8 erau 14 cm la Botoșani și 10 cm la Suceava și Târgu Neamț.

Luni la ora 11 nu mai erau maxime ridicate. La Suceava și Rădăuți erau -9 C, iar cel mai cald era la Padeș, nu departe de Târgu Jiu, +5 C.

Sursa: Dreamstime.com