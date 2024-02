MEDIU Marți, 06 Februarie 2024, 10:38

​Cele mai puternice uragane aduc vânturi atât de furioase și distrugeri atât de grave, încât o nouă categorie ar trebui adăugată pe scara ce măsoară intensitatea uraganelor. Dacă ar exista această nouă categorie propusă, cinci uragane din ultimul deceniu ar putea fi incluse în ea.

Uragan Foto: Zenobillis, Dreamstime.com

Cum atmosfera se încălzește și evenimentele meteo extreme sunt tot mai dese, categoria uraganelor nu putea să rămână neschimbată. Scara Saffir-Simpson, dezvoltată în anii 70, are cinci categorii de măsurare a intensității uraganelor, iar un grup de oameni de știință susțin că ar trebui adăugată o a șasea treaptă, care să includă uragane la care viteza maximă a vântului este de peste 309 km/h.

Uraganul este un vânt puternic cu acțiuni distrugătoare, uneori însoțit de ploi torențiale.

De 50 de ani este folosită în SUA această „Saffir-Simpson Windscale” la care categoria 1 pornește de la 119 km/h, iar a cincea, de la 254 km/h.

Cum temperatura oceanelor a tot crescut, uraganele devin tot mai intense și mai distructive, așa că, spun oamenii care susțin extinderea scării de măsurare, este nevoie de o nouă treaptă, fiindcă a cincea treaptă nu mai este suficientă pentru a comunica ce înseamnă un uragan periculos.

Cu oceane tot mai calde și cu o atmosferă în care se acumulează mai multă căldură și mai multă energie, uraganele ultra-puternice au tot mai multe șanse să apară ceva mai des.

Cinci uragane din ultimul deceniu ar fi putut fi incluse în această propusă categorie 6, inclusiv Haiyan (care a făcut 6.000 de morți în Filipine, în 2013) și „Hurricane Patricia” (care s-a format în apropierea Mexicului, în 2015, și a avut viteze maxime ale vântului de 346 km/h.

Studiul a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences cu titlul „The growing inadequacy of an open-ended Saffir–Simpson hurricane wind scale in a warming world”.

Surse: Guardian, CNN

Sursa foto Dreamstime.com