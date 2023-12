MEDIU Joi, 21 Decembrie 2023, 14:50

La început de decembrie a fost un „episod” de vreme extrem de caldă, iar în ultimele trei zile vremea a arătat din nou cât este de imprevizibilă. În Oltenia au fost și 18 grade, în timp ce în Transilvania au fost în toate zilele zone unde nici la prânz nu erau temperaturi pozitive. Și mai neobișnuit a fost faptul că, într-o comună montană din Buzău, a fost mai cald decât la câmpie sau pe Litoral.

Diferente mari de temperatura pe 20 decembrie 2023 Foto: ANM

Cu peste 10 grade mai cald decât ar fi normal

Ziua de luni a fost ieșită din comun fiindcă s-au înregistrat maxime foarte ridicate în mai multe regiuni ale țării, așadar nu a fost cald doar într-o mică parte din țară. Cele mai ridicate temperaturi au fost la Drobeta Turnu Severin (+16,6 C), Curtea de Argeș (+16,5 C), Buzău (16) și Botoșani (+15,9 C). Cel mai rece era la prânz la Turda (-1,8 C), arată hărțile ANM.

Marți dimineață a dat înghețul în cea mai mare parte a țării, dar au fost și localități cu minime foarte ridicate: +7,3 C la Calafat și +6,7 C la Pătârlagele, maxime anormale pentru a doua parte din decembrie.

Marți la prânz au fost multe temperaturi ieșite din comun, cu 12-13 C peste normalul perioadei: +17,9 C la Calafat și +17,7 C la Râmnicu Sărat. Au fost +16,9 C la Târgu Jiu, +16,5 C la Drobeta Turnu Severin și +16,4 C la Padeș. Au fost +14,3 C la Suceava, iar cele mai mici temperaturi la amiază au fost de -2,7 C la Turda și -2,3 C la Cluj.

Miercuri dimineață au fost multe inversiuni termice, fiindcă era foarte cald în zonele înalte. De exemplu, la ora 7 cel mai cald din țară era la Bisoca, în Buzău, la peste 800 m altitudine (+12 C), iar la Fundata, la peste 1.300 m alt, erau 7 grade, conform datelor ANM. Foarte cald era și în Moldova: +10 C la Suceava și Rădăuți (dar temperaturile au scăzut apoi acolo, urmând să urce iarăși spre 10-12 grade, către seară).

Cele mai scăzute minime nocturne au fost de -8,5 C la Brașov și - 8 C la Sibiu, în timp ce la Bisoca minima nopții a fost de +8,5 C, la Dumbrăvița de Codru au fost +8,4 C, iar la Suceava, +6,8 C.

Cazul Bisoca - Căldurica de decembrie, la munte

Bisoca este o stație meteo situată la 850 m altitudine, așezată între dealurile subcarpatice de curbură, Munții Buzăului și munții Vrancei. Bisoca este o comună din Buzău formată din opt sate și are peste 2.000 de locuitori.

Există acolo stație meteo din anul 1983, iar temperaturile nu au scăzut niciodată sub -23 C, valoare ridicată pentru așa altitudine mare. Vara pot fi și 35 C și apar aproape în fiecare an nopți tropicale, adică nopți cu minime ce nu scad sub 20 C. Pentru această altitudine este un lucru extrem de rar ca minimele nocturne să treacă de 16-17 C. La Bisoca, rafalele de vânt pot atinge și peste 145 km/h.

Este un loc cu totul special fiindcă datorită numeroaselor depresiuni și bazinete se formează inversiunile de temperatură care se întâlnesc mai ales iarna. Bate uneori și vântul denumit fohn (foehn), vânt ce aduce aer cald. Și nopțile sunt în general mult mai calde decât la alte stații meteo situate la 800-900 m alt.

Și miercuri la prânz a fost cel mai cald în locuri neobișnuite, maximele fiind de +15,7 C la Cotnari, +15,5 C la Bisoca și Medgidia, +15,2 C la Rădăuți și +15,1 C la Botoșani. Cel mai rece a fost tot în Transilvania: -1,8 C la Sebeș, -1,4 C la Alba Iulia și -1,3 C la Blaj.

După așa zile calde, zăpadă nu mai este decât la altitudini de peste 1.200 m. La Călimani stratul de zăpadă este de 50 cm, iar la Bâlea Lac, de 45 cm. Joi, la ora 14.00, cea mai ridicată temperatură din țară era la Calafat (+11 C).