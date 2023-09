MEDIU Marți, 12 Septembrie 2023, 14:39

Luna august a fost în România mai caldă decât iulie și va rămâne în istorie ca a doua cea mai caldă lună august de când există date meteo complete, adică din 1961 și până acum. Luna august a adus multe zile cu temperaturi de peste 35 C și multe nopți cu minime de peste 20 C. Mediile lunare s-au apropiat de 27 C și în multe locuri a fost mai cald decât în iulie. Extraordinar de cald a fost în regiunea Moldovei, unde media de temperatură a fost și cu 3 C peste normal luna trecută.

Seceta Foto: Shutterstock

Un august fierbinte - doar în 1992 a fost mai rău

Datele trimise de ANM către HotNews.ro indică faptul că media lunii august în România, rezultată din mediile de la peste 100 de stații meteo, a fost de +22,2 C. Astfel de date meteo complete există din 1961 și o singură lună august a fost mai caldă: în 1992, cu o medie pe țară de +22,7 C. A treia cea mai caldă lună august este din 2022, cu o medie de +21,9 C. Media lunii a opta pe țară în România în intervalul de referință 1991-2020 este de +20,3 C.

Cea mai rece lună august a fost în 1976, cu o medie de +15,4 C, ceea ce înseamnă cu aproape șapte grade mai puțin decât media lunii trecute.

Temperatura medie a lunii august 2023 a avut valori cuprinse între 9,0 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 26,8 °C, la București-Filaret. Mediile lunare de temperatură au fost cuprinse între 24 și 26 °C în cea mai mare parte a Munteniei, Olteniei și Dobrogei, în sudul și estul Moldovei și izolat, în Banat, arată datele ANM.

Foarte rar de când există date meteo mediile lunare de temperatură trec de 27 C în iulie sau august. În Drobeta Turnu Severin media lunii august din 1917 a fost de +27,5 C, iar cea lunii iulie din 2021 a fost de +27,2 C. Luna trecută a fost aproape de acele recorduri.

Excepțional de cald în Moldova

În august 2023 a fost excepțional de cald în Moldova, unde nu doar că au fost +39 C la Iași, dar au fost multe nopți cu minime de peste 20 C și temperaturile medii lunare au trecut de 24 C. La stațiile meteorologice Darabani și Ștefănești Stânca, în jud Botoșani, media lunii a fost cu 3,4 C mai mare față de normalul lunii, diferență extrem de mare.

La Darabani, media lunii a fost de +23,5 C, au fost trei zile cu maxime de peste 36 C și au fost și cinci nopți tropicale, inclusiv una cu minimă de +22,2 C.

La Iași, media a fost de +24,8 C, cu aproape patru grade mai mult decât în august 2021.

Medii de peste 26 C s-au mai înregistrat și în alte zone din Muntenia și din Oltenia, iar în august maximele absolute au trecut de 41 C.

Cele mai mari valori, peste 26 °C, s-au înregistrat în centrul, sud-vestul și sud-estul Munteniei și local, în sud-estul Olteniei.

Ploi, secetă și nopți prea calde

Cea mai mare cantitate de precipitații din această lună s-a înregistrat la stația meteo Țarcu, respectiv 219,9 mm. Cea mai mică valoare a cantității lunare de precipitații din august 2023 a fost de 0,8 mm, la stația meteorologică Perișoru (jud. Călărași).

Cea mai mare cantitate de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 89,8 mm, tot la Țarcu, această valoare reprezentând noua maximă absolută a stației, pentru luna august. Recordul anterior data din 1974 la stația Țarcu.

Luna august 2023 a fost foarte caldă în majoritatea zonelor din țară, iar o caracteristică importantă a acestei luni a fost numărul mare de zile și nopți tropicale.

Astfel, zile tropicale (temperatura maximă ≥ 30 °C) s-au înregistrat între 20 și 30, în zona Câmpiei Române și în zonele joase și de luncă din sudul Moldovei.

Nopți tropicale (temperatura minimă ≥ 20 °C) s-au înregistrat între 25 - 30, în zona litorală și Delta Dunării, ca efect al regimului termic moderat al mării (inerție termică ridicată a apei), scăzând treptat, odată cu distanța față de mare și ajungând la 15 - 25 nopți, în centrul Dobrogei și în sud-estul Moldovei, mai arată datele ANM.

De asemenea, în zonele deluroase din vestul țării și din Moldova (Cotnari), numărul de nopți tropicale a rămas unul ridicat (15 - 20 ), ca urmare a prezenței inversiunilor termice și a proceselor de foehnizare a aerului din aceste regiuni. În zonele joase din Muntenia, Moldova și Banat, numărul de nopți tropicale a fost cuprins între 5 și 15. Valori cuprinse între 1 și 5 nopți au fost înregistrate în estul Moldovei, nordul Munteniei, în Banat și Crișana.

Abaterea cantității de precipitații din luna august 2023 față de mediana intervalului de referință standard (1991 - 2020), calculată în procente, a fost negativă la cele mai multe dintre stațiile meteorologice existente, majoritatea fiind localizate în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Crișana și Transilvania.

Abaterea negativă a depășit 50% doar la 24 de stații meteorologice, iar cea mai mare valoare a acesteia a fost 88%, la București-Băneasa. În cea mai mare parte a Banatului, în centrul Transilvaniei, în estul Munteniei, sud-estul Olteniei, în vestul Crișanei și izolat în rest, abaterea a fost pozitivă, depășind izolat 100 %. Cea mai mare valoare a abaterii pozitive a fost 190%, la stația meteorologică Hârșova.