Marți, 08 August 2023

Iulie 2023 a fost cea mai caldă lună pe plan mondial, de când există măsurători meteo, depășind cu mult recordul anterior, din iulie 2019. Datele rețelei Copernicus arată cât de mult s-au încălzit verile în ultimii 15 ani, iar cele mai reci luni iulie din ultimele opt decenii au fost între 1954 și 1956. Ultima lună iulie ceva mai răcoroasă a fost în 1992.

Seceta Foto: Shutterstock

În iulie 2023, media globală de temperatură a fost de 16,95 grade Celsius, cu 0,33 C peste recordul anterior, din iulie 2019. Până acum patru ani, cea mai caldă fusese luna iulie din 2016 (medie 16,58 C), care depășea recordul stabilit în 2015.

Deși 0,2 - 0,3 C par diferențe infime, ele nu sunt pentru că vorbim despre o medie globală, și arată variații foarte mari. Cele mai reci luni iulie din ultimele opt decenii au fost în anii 1956, 1955 și 1954, cu medii de sub 15,50 C. Diferența dintre cea mai caldă lună iulie (anul 2023) și cea mai rece (anul 1956) a fost de 1,51 C (adică 15,44 C, față de 16,95 C).

Clima s-a încălzit enorm după 2005, iar media pentru intervalul 1991-2020 a fost de 16,23 grade C.

Ultimul an în care media de temperatură la suprafața globului a fost de sub 16 C în iulie a fost anul 2004, iar de atunci mereu au fost peste 16 grade.

Primul an în care temperatura medie a trecut de 16 grade C în iulie a fost 1980, dar curând au venit doi ani cu veri foarte reci, 1984 și 1985, cu medii de sub 15,7 C în luna lui Cuptor. Astfel de veri răcoroase nu vor mai veni.

Ultimul an în care iulie a fost răcoroasă, mult sub medie, a fost 1992, cu o medie de 15,76 C.