MEDIU Sâmbătă, 22 Iulie 2023, 19:00

0

​În Europa au fost aproape 47 de grade C în aceste zile și, cum clima se tot încălzește, vor fi și 50 C în viitor. Mult timp s-a crezut că recordul absolut de căldură pentru Europa indica 50 - 51 de grade Celsius, în orașul Sevilla, dar investigațiile au arătat că măsurătorile de acum 140 de ani nu au fost făcute corect.

Sevilla Foto: Shutterstock

Sevilla și un record ce nu a fost măsurat cum trebuie

În literatura de specialitate s-a scris mult timp că maxima absolută în Europa era de 50 C, la Sevilla, dar acea valoare s-a dovedit a fi una ce nu merita luată în seamă.

În iulie 1876 era măsurată o temperatură de 51 C în Sevilla, iar în august 1881, una de 50 C, dar nu au fost validate, fiindcă nu au fost măsurate conform standardelor meteo acceptate, termometrul fiind plasat într-o zonă unde se încălzea mult prea mult.

Surse mai vechi încă dau recordul absolut de temperatură pentru Europa ca fiind de + 50 de grade C, înregistrat acum 142 de ani la Sevilla (pe 4 august 1881), însă cercetările ulterioare au arătat că valoarea este exagerată, din cauză că termometrul era plasat foarte aproape de acoperișul dat cu smoală al catedralei unde se afla instrumentul.

Pentru Sevilla, recordul de căldură acceptat în prezent este de +46,6 C, la 23 iulie 1995.

Sevilla, un „cuptor iberic” cu ierni blânde

Peste 45 C au fost în verile din 2012, 1995, 1983 și 2003. În cele mai calde nopți de vară, minimele nu scad sub 27 - 28 C. Ce înseamnă o noapte foarte răcoroasă de vară la Sevilla? Foarte rar au fost minime de sub 15 C în iulie și august.

Sevilla este orașul unde Steaua a câștigat Cupa Campionilor, în 1986, iar orașul este faimos pentru fortăreața Real Alcazar, pentru catedrală și pentru Turnul Giralda, dar și pentru mâncare, pentru străzile înguste și pentru portocali.

Cât de rece poate fi iarna la Sevilla? În iernile din 2005, 1981 și 1980 au fost -3 C noaptea. Maxima pentru ianuarie a fost de +23 C, iar pentru decembrie, de peste 24 C.

Sevilla este, alături de orașe precum Cordoba, Murcia și Granada, unul dintre cele mai calde locuri din Spania. În 2022, media anuală a fost de +20 C, în timp ce în anii 70 media era de sub 18 C (medie de +17,2 C în 1976). Media a fost foarte ridicată în 1997: +20,6 C. În cele mai calde locuri din România media anuală este în jur de 13 C.

Nu orice măsurătoare foarte veche este pusă puternic la îndoială: spre exemplu, temperatura de +47,8 înregistrată în 1876 tot în Spania, dar la Murcia, este considerată corectă de mai multe surse, fiindcă măsurătoarea a fost făcută la un institut de cercetare. Recordul NU este acceptat de organizația meteo națională.

Topul temperaturilor maxime absolute înregistrate la Sevilla în ultimii 40 de ani

+46,6 C pe 23 iulie 1995

+45,9 C pe 11 august 2012

+45,6 C pe 25 august 1983

+45,2 C pe 1 august 2003

+44,9 C pe 14 august 2021

Recorduri de temperatură în Europa. Când au fost peste 48 de grade

Cea mai ridicată temperatură absolută măsurată în Europa a fost de +48,8 C, tot în Sicilia, în august 2021. Recordul precedent era vechi de peste patru decenii, fiind de +48 C, înregistrate pe 10 iulie 1977, la Atena.

Italia și Grecia sunt singurele țări europene unde maximele absolute au fost de 48 C sau peste. În Spania și Portugalia maximele sunt de peste 47 C, iar în Franța și Cipru au fost maxime absolute de peste 46 C. În Bulgaria și Macedonia de Nord maximele absolute au trecut de 45 C.

Pentru Spania, recordul absolut unanim acceptat este +47,3, la Montoro, nu departe de Cordoba, pe 13 iulie 2017. O altă temperatură foarte ridicată a fost +47,2 grade, înregistrată la Murcia, în 1994.

Pe 13 iulie 2017, la aeroportul Cordoba, în Andaluzia, temperatura a urcat la +46,9 de grade, la doar un grad de temperatura maximă înregistrata vreodată în Europa. La Cordoba au fost +46,6 în iulie 1995.