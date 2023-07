MEDIU Sâmbătă, 15 Iulie 2023, 14:35

O nouă plângere privind o posibilă scurgere de informații Casa Verde 2023. După ce a citit investigația HotNews.ro cu firma din Voluntari, un alt beneficiar ne-a semnalat că a primit o ofertă nesolicitată de la o firmă din Dâmbovița pe adresa de email pe care ar fi dat-o doar în platforma AFM. „Trimitem mii de oferte în baza cookie-urilor și a căutărilor pe internet”, ne-a declarat o angajată a firmei. Soțul patroanei este trezorier PSD Dâmbovița.

Investigația HotNews.ro privind posibila scurgere de informații de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) către anumite firme de instalații de panouri fotovoltaice în programul Casa Verde 2023 a încurajat și alți beneficiari să ne semnaleze probleme cu accesarea nepermisă a datelor personale după ce s-au înscris în platforma IT a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Ministerul Mediului a confirmat pentru HotNews.ro că în ultimele zile au existat mai multe sesizări privind o posibilă scurgere de informații în acest program și că ministrul Mircea Fechet a dispus Corpului de control să verifice ce se întâmplă la AFM, al cărei președinte este Laurențiu Neculaescu.

Amintim faptul că AFM nu a publicat încă lista cu instalatorii acreditați. Potrivit procedurii, instalatorii acreditați nu ar trebui să aibă acces la datele personale ale unui beneficiar înscris, în niciun moment pe parcursul programului, decât doar după ce respectivul beneficiar îl va selecta din aplicația IT a AFM.

Posibilă scurgere de informații și în Dâmbovița: Un beneficar a primit ofertă pe mail, deși nu și-a dat adresa decât în aplicația AFM

În urma investigației HotNews.ro, am fost contactați de un alt cititor care ne-a semnalat același fenomen: doar că nu a fost sunat, ci a primit pe email o ofertă nesolicitată de la o firmă care susține că este acreditată de AFM, deși lista nu a fost publicată încă de administrația care împarte banii pentru programul Casa Verde 2023.

Acesta ne-a precizat că este al treilea an în care încearcă să aplice la programul Casa Verde pentru panouri fotovoltaice, pentru o casă din Dâmbovița.

Oferta primită acum nu a fost însă de la firma Romoffice Construnct Holding AG, din Voluntari (firmă care anterior a avut sediul social în Slobozia, Ialomița), ci de la „Casa Prim Fotovoltaice” - o firmă din Pucioasa, Dâmbovița.

„După momentul 14 iunie 2023, când am reușit accesarea programului, pentru care a doua zi am fost notificat cu privire la confirmarea procesării dosarului, și când am crezut că totul este transparent și competitiv, am fost destul de surprins să primesc, pe aceeași adresă de e-mail cu care m-am înscris în program, personalizată cu numele viitorului beneficiar final (unul dintre părinți - pentru că este casa părinților), o ofertă de la o altă firmă din județul respectiv.

Concret, în timpul derulării programului 2023, după etapa de depunere dosare persoane fizice, dar înaintea fazei de publicare a instalatorilor autorizați, eu am primit o ofertă nesolicitată, de la o terță parte care deține combinația de nume+prenume beneficiar și adresa de e-mail, fix pentru acest tip de sistem fotovoltaic”, ne-a declarat cititorul HotNews.ro.



Acesta susține că nicăieri nu a mai asociat numele complet al părintelui său, scris cu majuscule, cu adresa sa de e-mail, decât în aplicația AFM.

Mai mult, în secțiunea Subiect din mailul primit de la Casa Prim scrie: „Dosar depus Casa Verde 2023”, în condițiile în care aceste informații sunt secrete și instalatorii nu ar avea cum să știe la acest moment cine și-a depus dosar în Casa Verde 2023.

Oferta a fost transmisă pe 30 iunie 2023, cu mențiunea că este valabilă până pe 15 iulie 2023.

Angajat Casa Prim: Lucrăm cu o firmă care trimite oferte în baza cookie-urilor și a căutărilor pe internet / Trimiți mii și la un moment dat nimerești

HotNews.ro a sunat la numărul de mobil afișat pe site-ul firmei Casa Prim pentru a afla cum trimit astfel de oferte. Și în acest caz, am pretins că suntem interesați de accesarea fondurilor Casa Verde 2023.

Angajatul cu care am vorbit ne-a spus că AFM le-a comunicat că au primit acreditare, dar ne-a asigurat că nu au primit și numerele de telefon sau alte informații personale ale celor înscriși în program.

Cum au ajuns însă să îi trimită ofertă exact unui beneficiar care are dosarul depus acum în program? Prin intermediului unei firme care trimite mii de astfel de oferte în baza cookie-urilor și căutărilor făcute de diverși oameni pe internet, susține angajatul Casa Prim.

Redăm în cele ce urmează dialogul purtat:

HotNews.ro: Bună ziua, Casa Prim?

Angajat Casa Prim: Da, spuneți.

HotNews.ro: Sunt interesat de programul Casa Verde.

Angajat Casa Prim: Și ați depus?

HotNews.ro: Am depus, încă nu am primit o înștiințare. Sunteți instalator acreditat? Nu am văzut nicăieri o listă publică cu instalatorii acreditați.

Angajat Casa Prim: Da, suntem acreditați, am semnat contractul cu AFM. Nu aveți cum să vedeți deocamdată lista cu instalatorii acreditați. O s-o vedeți după 1 august, dacă nu s-o amâna.

HotNews.ro: De unde știți asta?

Angajat Casa Prim: Pentru că așa ne-au comunicat de la AFM. Ne-au trimis contractul să-l semnăm.

HotNews.ro: Ce v-au comunicat? Știți cumva și datele celor înscriși? Numere de telefon sau adrese de mail ca să-i contactați?

Angajat Casa Prim: Încă nu, de aceea v-am întrebat dacă ați depus. Noi mai trimitem oferte, dar trimitem oferte în baza cookie-urilor și a căutărilor. Nu știm exact cine depune. Caută clientul și apoi se trimit oferte, dar nu știm ce și cum.

HotNews.ro: Am un prieten care și el a depus, așteaptă și a primit un mail de la dumneavoastră și nu știa dacă să aibă încredere sau nu.

Angajat Casa Prim: Da, noi nu știm dacă a depus sau nu. Noi trimitem multe mailuri.

HotNews.ro: Dar cum i-ați trimis? Cum l-ați contactat?

Angajat Casa Prim: Păi avem o firmă cu care lucrăm și ne.., de la reclame, când dați acceptul la tot felul de prostii din alea. Dar nu știm exact cine depune și cine nu. Noi trimitem mii de mailuri, vă dați seama că nici 10% nu sunt trimise efectiv, adică nu le nimerim, mai rar, aia e..

HotNews.ro: Deci după 1 august..

Angajat Casa Prim: Da, s-a anunțat la televizor. Trebuia să se dea drumul la 15 iulie și nu se dă drumul, nu știu exact de ce.

HotNews.ro: Știu că tu ca și beneficiar trebuie să îți alegi instalatorul..

Angajat Casa Prim: Da, așteptați până după 1 august, intrați acolo în listă vă alegeți instalatorul și abia apoi semnați.

HotNews.ro: Și cum facem dacă accept?

Angajat Casa Prim: După 1 august, dacă oferta vi se pare ok, intrați în platformă, ne selectați de acolo, și apoi în termen de 30 de zile vă comunicăm dacă dosarul se aprobă sau nu. Apoi AFM ne trimite contractul, veniți la noi îl semnați, îl trimitem la ei și se face programarea la instalare. Cam asta este procedura.

HotNews.ro: Prietenul acesta al meu a primit oferta până pe 15 iulie.

Angajat Casa Prim: Da, oferta noastră este valabilă până pe 15 iulie deoarece trebuia să se dea drumul la 15 iulie. Oferta pe care v-o fac acum este valabilă 30 de zile.

HotNews.ro: Când v-au informat cei de la AFM că sunteți acreditați?

Angajat Casa Prim: Mă întrebați deja detalii interne ale firmei..

HotNews.ro: Mi-e teamă să nu fie vreo țeapă. Au fost trimise oferte înainte.

Angajat Casa Prim: Toate firmele au trimis oferte, ca idee, pentru că atunci trebuie să alegeți și trebuie să primiți oferte ca să vedeți cam cu cine ați dori să vreți să lucrați. Nu înseamnă nicio obligație față de niciun instalator. Așteptați să se publice și de acolo selectați. Nu semnați cu nimeni și nu dați bani până nu semnați cu AFM, absolut cu nimeni, ca să fiți sigur că nu e vreo țeapă. Astea sunt pur și simplu oferte, cu siguranță ați primit de la 5-6. E normal..

HotNews.ro: Da, dar trebuie să ai niște contacte ca să trimiți oferte..

Angajat Casa Prim: Păi în general se trimit în baza cookie-urilor. Trimiți mii și la un moment dat nimerești. De aceea nu vă sună nimeni pentru că nu au cum să găsească numărul dumneavoastră.

HotNews.ro: Dacă eu fac căutări pe internet nu-mi colectează la cookie-uri adresa de email sau numărul de telefon. De asta nu mi-e clar.

Angajat Casa Prim: Pe partea de IT nu mă pricep. Așteptați atunci până la 1 august să fiți 100% convins. Noi nu vrem să semnați nimic cu noi.

După acest dialog nu am mai primit pe email nicio ofertă din partea firmei Casa Prim, deși am furnizat adresa de email.

Expert IT: Sunt indicii că ar fi fost scursă public baza de date

Un cookie este un fișier text care este plasat pe computerul sau dispozitivul mobil al utilizatorului atunci când vizitează un site web, folosit pentru a colecta informații despre utilizator și comportamentul său online.

Cu toate acestea, un cookie nu poate colecta adresa de e-mail a utilizatorului în mod direct, ci doar prin intermediul unui formular de înregistrare sau prin intermediul unui link de contact disponibil pe site-ul web.

HotNews.ro a întrebat un expert IT dacă este posibil ca prin intermediul unui cookie să poată fi colectată adresa de email a cuiva care vizitează un site.

Potrivit acestuia, în acest caz, sunt indicii că ar fi fost scursă public baza de date.

„Cookie-ul este un identificator (de forma unui șir de caractere) care ajunge pe browser-ul unui utilizator atunci când acesta vizitează un anumit site.

Legătura între un cookie și datele personale pe care eventual le-a dat pe acel site se face într-o bază de date pe un server.

Un utilizator nu are cum să aibă acces la cookie-urile altor utilizatori astfel încât să aibă acces la datele personale trimise de aceștia.

În acest caz, având în vedere cantitatea de date ale multor utilizatori este clar că scurgerea de informații a avut loc la nivelul serverului și nu putea fi făcută prin simpla colectare a unui cookie”, a explicat pentru HotNews.ro un expert IT.

Cine controlează Casa Prim: Soțul patroanei este trezorier PSD Dâmbovița

Firma „Casa Prim” se numește de fapt Casa Prim Textil SRL și are sediul social în Pucioasa, Dâmbovița, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, analizate de HotNews.ro.

Acționarii Casa Prim sunt Andreea-Claudia Avanu - 99,5% și Maria Mihălcioiu - 0,5%.

Firma are ca domeniu de activitate principal „fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)”, dar și activități secundare precum lucrări de instalaţii electrice sau activități de inginerie și consultanță tehnică.

O simplă căutare pe internet după termenii „Casa Prim Pucioasa Andreea-Claudia Avanu” ne-a condus către o declarație de avere a soțului acesteia - Mihail Cristian Avanu, care din noiembrie 2020 este administrator public al județului Dâmbovița. În declarația de interese a lui Mihail Cristian Avanu se menționează că acesta este trezorier al organizației PSD Dâmbovița.

Am reușit să luăm legătura cu Mihail Cristian Avanu, care ne-a comunicat că soția sa ne va transmite un punct de vedere legat de sursa datelor oamenilor. Imediat ce vom avea răspunsul, îl vom publica.