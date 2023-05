MEDIU Marți, 16 Mai 2023, 11:04

Vlad Barza • HotNews.ro

​Un studiu de amploare întocmit cu date din 28 de țări europene arată că în unele zone numărul de păsări a scăzut cu 60% în ultimele patru decenii, cel mai afectate fiind „zburătoarele” din zonele agricole. Un rol esențial l-a avut încălzirea globală, dar a contat și mai mult creșterea agriculturii intensive. Mediul a devenit ostil în tot mai multe locuri.

Mai multe studii au arătat că numărul de păsări din natură a scăzut puternic în ultimele decenii, din cauza activității umane. Acum, un studiu din PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) vine cu date complete și cu explicații pentru scăderea drastică din Europa.

Estimarea este că au dispărut în medie în fiecare an cam 20 de milioane de păsări în ultimii 40 de ani. Față de acum 37 de ani și numărul total de specii este cu 25% mai mic.

Câteva ecosisteme au fost afectate mult mai dur: a scăzut cu 57% numărul păsărilor din zonele agricole, cu 28% numărul celor din orașe și cu 18% numărul păsărilor din păduri.

Au fost utilizate date din 20 de sit-uri din 28 de țări, pentru 170 de specii, în ultimii 37 de ani.

Cauza principală a declinului este agricultura intensivă în care se folosesc multe pesticide și îngrășăminte, efectul fiind că în acele zone agricole păsările nu mai pot trăi, fiindcă nu mai au unde să-și construiască cuib și nu mai au cu ce să se hrănească.

Extinderea orașelor a dus la dispariția a zeci de milioane de păsări, fiindcă au dispărut multe zone verzi și păsările și-au pierdut habitatul și nici nu au mai avut suficientă hrană.

Tot mai multe teritorii au devenit ostile pentru păsări: spre exemplu, în orașe, este tot mai mult beton și a scăzut puternic numărul insectelor cu care păsările se hrăneau.

Și schimbările climatice au avut un efect puternic, fiindcă a scăzut populația unor specii din nordul Europei, unde temperaturile au crescut și mediul a devenit, și pentru ele, ostil.

Studiul din PNAS are titlul Farmland practices are driving bird population decline across Europe

Surse: AFP, Guardian, Le Monde