MEDIU Vineri, 30 Septembrie 2022, 11:47

Smile Media

​Tiparele climatice se află în continuă schimbare: de la precipitații la ninsori și zăpezi cu înregistrări tot mai reduse de la an la an, la ghețarii care se topesc și influențează nivelul mării cu predicții alarmante pentru viitorul apropiat.

Chris Hines Global Cornwall Foto: Climate Change Summit

Chiar dacă există eforturi la nivel global de reducere a emisiilor și acestea se vor dovedi eficiente, există schimbări climatice care au caracter ireversibil și care vor deveni inevitabile dacă depășim un anumit punct critic.

Cum putem schimba paradigma în ceea ce privește schimbările climatice și consecințele lor asupra viitorului - ca indivizi, companii, comunități, guverne?

Despre acțiunile și măsurile posibile, directe sau complementare, care pot face cu adevărat diferența pentru un viitor sustenabil a explicat Chris Hines, fondator A grain of Sand, ecologist, implicat activ în găsirea de soluții pentru cele mai presante provocări de mediu cu care se confruntă societatea noastră în prezent.

Chris Hines va fi prezent pe 4 și 5 octombrie la București în cadrul evenimentului Climate Change Summit și va vorbi despre ”The Future of Planet Earth”. Acest eveniment este primul summit din țara noastră dedicat schimbărilor climatice și are ca obiectiv să devină un eveniment de de referință pentru liderii naționali și europeni din domeniu, să identifice soluții aplicabile la nivel local și regional în domeniul climei și sustenabilității.

Ca soluții ce pot fi puse în practică la nivel individual, Chris Hines crede că ”cel mai important pas este ca oamenii să își poată măsura amprenta de carbon pentru a înțelege cu adevărat ce înseamnă impactul individual asupra mediului”. De la mâncare și ambalajele folosite până la consumul de energie și apă, conștientizarea că resursele care ne fac viața confortabilă sunt limitate poate ajuta enorm nu doar în schimbarea paradigmei, dar și în ”construirea unui nou sistem de valori la nivel local și global”.

Odată ce oamenii măsoară și înțeleg care este propria amprentă de carbon, prin conștientizare, vor putea trece la pasul următor: ”să transforme o astfel de informație în avantaje” ca să înțeleagă ce servicii și produse generează consumul, urmând să reducă sursa care încarcă cel mai tare această amprentă. ”Identificarea unor produse și servicii cu emisii reduse de carbon care să înlocuiască vechiul stil de consum cu unul mai sustenabil” este motorul pentru alegeri benefice asupra mediului care va conduce și către transformarea obiceiurilor și a stilului de viață.

Chris Hines crede, de asemenea, că presiunea pusă de consumatori asupra companiilor și a entităților producătoare de bunuri și servicii va conduce negreșit la modele mai bune cu nivel scăzut de emisii de carbon, iar această presiune ar putea ajuta la îndeplinirea obiectivelor globale de a reduce la zero sau cel puțin semnificativ, amprenta emisiilor.

Pentru a construi comunități locale care să fie o forță a binelui în lupta cu schimbările climatice căutările fiecărui cetățean ar trebui îndreptate către proiecte de energie regenerabilă create de comunitate, alimente locale și alte opțiuni cu emisii cât mai reduse. ”Este necesar ca o comunitate [n.b. din orice mediu] să își mapeze amprenta colectivă, să aibă o viziune asupra modalităților de micșorare a acesteia și să comunice către membrii comunității în mod constant pașii și progresele.”

De asemenea, e necesar ca guvernele să fie ”parte proactivă a acțiunii împotriva schimbărilor climatice prin politici, finanțare și implementare”. Alegerea unor ”opțiuni cât mai aproape de emisii zero de carbon și care să vină în întâmpinarea măsurilor privind combaterea schimbărilor climatice” va consolida efortul de accelerare a oricărui plan actual de reducere a poluării asupra mediului, iar în plus se pot stabili parteneriate funcționale pentru schimbare care sunt esențiale în acest context.

Chris Hines încurajează fiecare țară să abordeze deschis integrat și cu o atitudine pozitivă strategia de combatere a schimbărilor climatice pentru a se asigura că ”publicul înțelege ce se întâmplă și înțelege necesitatea unei acțiuni urgente. E esențial să aveți conversații dure [n.b. cu cetățenii] - altfel, întârzierea va însemna doar că aceste conversații vor fi și mai dure în viitor.” Fiecare întârziere adaugă efecte negative la gravitatea și complexitatea acestei probleme.

Cea mai eficientă soluție pentru a combate schimbările climatice?

Pentru a obține un efect imediat, oricât de drastic ar suna Chris Hines crede că cea mai eficientă soluție este să reducem consumul de energie, însă nu doar la nivel individual, ci în toate domeniile: de la transport și alimentație, la construcții (fie că vorbim de modul de construire al locuințelor sau a centrelor comerciale). Acest lucru aduce un impact pozitiv atunci când se desfășoară în tandem cu lansarea masivă a proiectelor de energie regenerabilă.

Cât de repede trebuie să facem schimbarea și care sunt primele lucruri pe care trebuie să le schimbăm?

Utilizarea în cantitate din ce în ce mai mică a combustibililor fosili pentru a avea cât mai puțin impact asupra mediului este singura soluție reală, consideră Hines, pentru că are un impact multilateral în industrii, dar și în viața de zi cu zi: ”Poate părea prea simplist, pentru că de obicei ne așteptăm la multe mesaje complicate, cu mai multe soluții pe mai multe planuri când ne referim la o problemă cu adevărat complicată, dar în esență soluția tranziției către surse de energie regenerabile nu este completă dacă nu ne uităm cu atenție la cum și la câte resurse consumăm.”Chris Hines consideră că este o necesitate aducerea oamenilor cât mai aproape de această viziune, de analizare și reducere a resurselor pe care le consumăm. ”Evident că vor exista provocări, dar nu există altă soluție” declară acesta și subliniază că oamenii vor face această ”mare schimbare” din necesitate, pentru că din păcate vor fi din ce în ce mai afectați de efectele încălzirii globale. Chris Hines spune că trebuie să motivăm oamenii să fie activi și implicați în viziunea care ”proiectează o lume cu emisii zero de carbon”, o viziune care are nevoie de o comunicare adaptată pentru fiecare mediu în care se dorește a fi diseminată pentru a putea fi implementată și îmbrățișată de cetățeni cu adevărat.

Termenul de ”încălzire globală” și provocările climatice sunt noțiuni cunoscute și dezbătute în ultimii 100 de ani, nu sunt subiecte recent apărute în societate. De ce schimbările climatice nu a fost considerate un subiect important încât să fi fost adus masiv în atenția colectivă în toți acești 100 de ani?

”Cel mai mare obstacol a venit din partea unor entități relevante care au ales să ignore știința și, în mod scandalos, au semnalat că încălzirea globală nu există. La un moment dat vor exista urmăriri penale în temeiul legii ecocidului și cu cât vor începe mai devreme audierile, cu atât mai bine. Oamenii trebuie să înțeleagă că acest lucru ne afectează pe toți și că toți suntem parte din problemă, dar dacă întoarcem moneda, toți putem fi parte din soluție”.

Chris Hines, titrat de BBC News and Current Affairs ca fiind „una dintre cele mai sofisticate voci critice de mediu la adresa guvernelor” și văzut de The Independent drept „cel mai reprezentativ grup de presiune din Marea Britanie”, crede că doar dacă transformăm discursul în acțiune la toate nivelurile și pe toate planurile, lucrurile vor începe să se întâmple cu adevărat în direcția bună și că ACUM este cuvântul cheie care va conduce către o transformare reală și o echilibrare a busolei climatice a întregii planete.

Climate Change Summit este organizat de Social Innovation Solutions cu sprijinul BRD Groupe Société Générale în calitate de partener fondator și va avea loc pe 4-5 octombrie la Teatrul Odeon din București.

