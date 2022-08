MEDIU Luni, 08 August 2022, 18:32

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Măsurătorile efectuate la nivel naţional confirmă valori normale ale nivelului de radiaţii, a anunţat luni Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în contextul în care centrala nuclearoelectrică Zaporojie din Ucraina a fost ținta unor bombardamente în ultimele zile.

CNCAN spune că, prin Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, urmăreşte în permanenţă evoluţia situaţiei din punct vedere al monitorizării radiologice.

De asemenea, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare menţionează că sistemul de monitorizare a radioactivităţii mediului de pe teritoriul Ucrainei funcţionează normal şi nu indică depăşiri peste valorile normale.

În România, nivelul radiaţiilor este monitorizat permanent prin Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM).

Specialiştii din Laboratorul Naţional de Referinţă Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 şi le transmit Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naţionali şi internaţionali, precum şi a populaţiei.

Centrala nucleară din Zaporojie, punct fierbinte în Ucraina

Centrala nucleară din Zaporojie a devenit cel mai recent punct fierbinte în conflictul care durează de luni de zile.

Centrala se află pe teritoriul controlat de Rusia, dar este deservită de personal ucrainean.

Preocuparea internațională privind atacurile de artilerie din weekend asupra complexului nuclear ucrainean Zaporojie au crescut luni, Kievul avertizând asupra riscului unei catastrofe de tip Cernobîl și făcând apel la transformarea centralei în zonă demilitarizată.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și-a exprimat sâmbătă îngrijorarea serioasă cu privire la bombardamentul de la centrala nucleară Zaporojie, declarând că acțiunea arată riscul unui dezastru nuclear.

Situația de la Zaporojie, cea mai mare centrală nucleară din Europa, ”este complet scăpată de sub control”, a declarat Rafael Grossi, șeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, făcând apel la Rusia și Ucraina să le permită experților să ajungă în zonă pentru a evita un accident nuclear, scrie The Associated Press.

