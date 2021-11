Acord COP26 pentru accelerarea luptei împotriva încălzirii globale, după două săptămâni de negocieri

COP26 a adoptat sâmbătă un „pact de la Glasgow” menit să accelereze lupta împotriva încălzirii globale, dar fără a asigura limitarea acesteia la 1,5°C sau să răspundă solicitărilor de asistență din partea țărilor sărace, relatează AFP.

