Un europarlamentar a depus plângere împotriva tăierilor ilegale din rezervaţia naturală

Europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe a depus vineri o plângere către Regia Naţională a Pădurilor prin care solicită suspendarea tăierii arborilor din pădurea Snagov. El a cerut suspendarea tăierilor de arbori până la finalizarea unui proces aflat în derulare cu privire la suprafaţa ce aparţine de drept Rezervaţiei Naturale Complexe Snagov, potrivit News.„Pădurea din Snagov e printre cele mai vechi rezervaţii din ţara noastră. Este o pădure protejată. Există documente şi o lege ce o protejează încă din 1950. Din aproximativ 1200 de hectare în 1950, în anul 2000 s-au pierdut 1000 de hectare şi au rămas doar 100 de hectare de zonă protejată. Ce se întâmplă acolo acum e o nenorocire ecologică, un jaf la drumul mare. Se fură arbori şi buşteni. Până când se lămureşte problema juridică, recunoscută atât de Romsilva cât şi de Ministerul Mediului cu privire la statutul zonei Snagov, solicit oprirea tăierilor. Dacă nu se vor opri, mergem în instanţă”, a explicat europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe, potrivit unui comunicat de presă al Alianţei.Mai mult, europarlamentarul USR PLUS a făcut o interpelare către Ocolul Silvic Snagov în care a cerut explicaţii privind motivele ce au stat la baza deciziei de a tăia cei mai vechi arbori. „Au tăiat toţi arborii peste 120 de ani, aşa scrie în actele lor. Explicaţia e halucinantă, aceea că aşa vor face loc altor arbori să crească. Dar în jur e vorba doar de nişte boscheţi şi chiar dacă ar creşte ceva, procesul ar dura 20-50 de ani.”Eurodeputatul subliniază că pădurea Snagov este o zonă protejată, iar actele care atestă acest lucru se află atât la Academia Română, cât şi la Ministerul Mediului.„Există documente care arată că zona trebuie protejată iar pădurea de acum trebuie extinsă să fie cât mai aproape de suprafaţa iniţială. Cât timp există această procedură prin care să se decidă dacă e zonă protejată sau nu, consider că este ilegal ca aceleaşi autorităţi să taie arborii pe care tot ei zic că vor să-i protejeze. În acest moment Romsilva rade toţi arborii care dau valoare pădurii. Îi voi opri”, a conchis Vlad Gheorghe, conform sursei citate.