VIDEO Culoarea ciudată a Lacului IOR. ONG-urile zic că e poluare / Apele Române spun că indicatorii de calitate sunt în jurul valorilor normale

De câteva zile apa Lacului IOR din sectorul 3 al Capitalei are o culoare brun-roșcată. ONG-urile spun că este vorba de poluare, mai exact de fecale. Apele Române însă afirmă că indicatorii de calitate sunt în jurul valorilor normale.



Fundația Eco Civica scrie pe Facebook că din probele prelevate „a reieșit clar că lacul e plin de fecale” și a fost identificat și un potențial poluator.



„In urma sesizărilor trimise Gărzii de Mediu, această instituție împreună cu Apele Române au intervenit imediat, au efectuat un control pe lacul IOR și au prelevat probe de apă. După analiza probelor la un institut abilitat a reieșit clar că lacul e plin de fecale! A reieșit o calitate slabă a apei la bacterii coliforme, nitriți și amoniu. Ceilalți indicatori sunt o treaptă mai sus. Fiind lac natural ce are la bază 3 izvoare, și nu apă curgătoare, potențialul poluator neluând in calcul acest lucru, s-a produs acest fenomen de inroșire pentru că întreaga cantitate de fecale deversată a intrat in reacție cu apa din lac, neexistând fenomenul de diluție și ,,deplasare” a poluării specifice apelor curgătoare. Garda are identificat un potențial poluator și a dispus PS3 să facă verificările necesare identificării sursei de...fecale”, se arată într-o postare pe Facebook a Fundației Eco Civica.