​VIDEO Campanie de împădurire „O pădure cât o țară”, lansată de ministerul Mediului, sub patronajul președintelui Iohannis / Obiectiv: Plantarea a 2.500 de păduri de la zero

Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Florin Cîțu și Costel Alexe au plantat puieți la Uliești, județul Dâmbovița.„Pe de o parte, protecție, eliminarea tăierilor ilegale, pe de altă parte plantări masive de pădure. Asta este e îmi doresc eu pentru România și pentru aurul verde din România”, a spus Klaus Iohannis, care a plantat un stejar în cadrul acestei acțiuni, împreună cu Ludovic Orban.„Este inadmisibil ca în sec XXI să mai avem tăieri ilegale masive. Îl rog pe dl premier să găsească noi instrumente pentru a proteja pădurile României”, a continuat președintele, care a precizat că exploatările de păduri trebuie făcute „în mod organizat și legal”.În plus, România printre foarte puținele țări care mai are păduri virgine și aceste zone „obligatoriu trebuie păstrate și protejate”, a subliniat șeful statului, în condițiile în care „pădurile nu sunt bune doar pentru a te plimba prin ele sau pentru a da lemn, ci sunt foarte importante pentru a da aer curat”.„Problema climei este una cât se poate de serioasă. Încălzirea globală este un fapt”, a spus Klaus Iohannis, care a notat că „toate studiile din ultima vreme au dovedit că cea mai eficientă măsură împotriva încălzirii climatice este plantarea de păduri”.Ministrul Mediului, Costel Alexe, a precizat că în acest an se dorește plantarea a 53 de milioane de puieți în 13.000 șantiere astfel încât să avem „2.500 de păduri care vor pleca de la zero”.În plus, se vor planta perdele forestiere pe autostrada București - Constanța și vor începe plantările pe terenurile nisipoase de la Dăbuleni, a mai spus ministrul mediului.