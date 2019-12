Medicina de familie în România prin ochii dr. Sandra Mureșan: Chiar dacă există probleme, nu aș vrea să plec în străinătate. Contează atât de mult un mesaj de tipul "mulțumesc, fetița mea se simte mai bine"

Medicii schimbării

În cadrul campaniei Medicii Schimbării, o cunoaștem astăzi pe dr. Sandra Mureșan, medic primar în Hyperclinica MedLife Cluj, care face medicină de familie în România de 18 ani.





Provocările medicului de familie la început de drum

Pentru că mi-a plăcut pediatria am "îndrăznit" să mă axez pe bebeluși și asta cred că m-a ajutat foarte mult. Am pe liste foarte mulți bebeluși, care mă fac să retrăiesc momente de când eram tânără mămică, copii, care mă fac sa rămân tânără la suflet și mă umplu de fericire când spun că o "iubesc pe Sandra", dar am și adulți și vârstnici care au îmbătrânit odată cu mine și cărora le știu toate poveștile de viață și familie. Pentru ei mă duc cu drag la cabinet, îi ascult atentă ca la început și ma bucur că am ales medicina de familie.





Ce ar trebui să facă un medic de familie? Să răspund ce scrie în curriculă: prevenție primară, secundară, terțiară? Nu, pentru că este abstract.

Fiindcă lucrez cu sugari și copii, pun foarte mult accent pe vaccinare, subiect atât de dezbătut în România. Sunt pro vaccinare și întotdeauna explic părinților de ce este bine să-și vaccineze copilașii, acord cât timp este necesar pentru asta. Fac mici cursuri de diversificare pentru mame, astfel încât să pornească pe un drum corect cu alimentația și astfel să devină adulți sănătoși.







Nu îmi este rușine să spun "nu știu" și asta am văzut că sporește încrederea pacienților în mine. Cer părerea medicilor specialiști.

Încerc să fiu la zi cu tot ce este nou pentru sănătatea pacienților mei, să știu să-i tratez corect. Nu îmi este rușine să spun "nu știu" și asta am văzut că sporește încrederea pacienților în mine. Cer părerea medicilor specialiști. Legat de pacienții tineri, încerc să-i descurajez să-și pună singuri diagnostice să caute excesiv pe internet, încerc să-i îndrum logic în ceea ce privește actul medical. Încerc să fiu aproape pacienților vârstnici care au de cele mai multe ori nevoie de o sintetizare a informațiilor medicale pe care le primesc atunci când merg la specialiști "am venit la dvs să-mi spuneți ce să fac că mă știți cel mai bine". Pacientul trebuie să aibă încredere în medicul lui de familie pentru că numai așa se poate clădi o relație care să dureze.





Medicul de familie doar te trimite la un medic specialist?

Și publicul ne face de multe ori simpli prescriptori. Sunt pacienți care vin și spun "nu am nevoie decât de un bilet la specialitatea ..." sau varianta secolului XXI, pacientul care își cunoaște boala și ce trebuie să facă pentru a o trata de pe rețelele media și vine și te pune în aceeași situație, aceea de a elibera un bilet de trimitere.







Care dintre noi nu a fost cel puțin odată la medicul de familie și nu i s-a putut elibera o rețetă, un bilet de internare sau s-a blocat cardul de sănătate, s-a enervat, s-a certat?

Medicul de familie este într-adevăr îngropat în hârtii și nu numai, aș zice eu. Ne-am obișnuit să lucrăm repede cu fișele, știm istoricul fiecăruia, dar în ultimii ani suntem paralizați efectiv de sistemul informatic care funcționează foarte prost. Care dintre noi nu a fost cel puțin odată la medicul de familie și nu i s-a putut elibera o rețetă, un bilet de internare sau s-a blocat cardul de sănătate, s-a enervat, s-a certat? Să fim sinceri, cred că mulți au trecut prin așa ceva. Ei, un astfel de sistem care în continuare funcționează cu sincope ne îngreunează munca, ne face să părem incapabili în fața pacienților, să fim atacați în mod direct, să pierdem timpul și așa prețios cu astfel de lucruri și să ne încarce negativ. Este un sistem care nu a fost gândit pentru un volum de muncă așa de mare și pentru care, deși s-au făcut numeroase cereri și propuneri, nu s-a găsit încă soluție.







Cât de mult se așteaptă pentru o trimitere la un consult de specialitate

Însă de aici începe greul pacientului. El va fi restricționat de fondurile pe care le are medicul specialist din ambulator (exemplu concret: ca să obții o consultație, plus tratament la balneologie poate dura între 3-6 luni), de fondurile alocate pentru analize (concret 2-3 luni). Un alt exemplu: pentru a obține un bilet la RMN, pacientul merge la medicul specialist, acesta eliberează biletul de trimitere, pacientul așteaptă 2-3 luni, are rezultatul, dar între timp valabilitatea biletului de la medicul de familie a expirat și circuitul reîncepe. Am dat aceste exemple concrete pentru a se înțelege de ce totul merge greoi.





Problemele pe care le are din medicina de familie din România

Cam asta înseamnă medicina de familie în România prin ochii mei. Chiar dacă probleme există, nu aș vrea să plec. Chiar și acum am oferte de a pleca în străinătate să profesez, însă contează atât de mult pentru mine un mesaj de tipul "mulțumesc, fetița mea se simte mai bine" sau " vă întreb ce să fac pentru că întotdeauna mi-ați dat sfaturile cele mai bune"....













