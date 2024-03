După ce au copilărit în cartierul Drumul Taberei din București, au decis să cumpere primul lor apartament tot aici. Au ales un spațiu semidecomandat, cu trei camere, într-un bloc de locuințe colective finalizat la sfârșitul anilor 1980 și au ras totul din el. În șase luni, noua lor casă arăta altfel, scrie site-ul Love&Deco.

Apartament before and after Foto: Love&Deco