Vineri, 02 Iunie 2023

Manuscrise ale cântăreţului Freddie Mercury, care nu au fost prezentate niciodată în public, inclusiv cel al piesei „Bohemian Rhapsody”, sunt expuse la New York, prima etapă a unui turneu ce precede o licitaţie programată la Londra în luna septembrie, au anunţat joi reprezentanţii casei Sotheby's, citaţi de AFP.

Monument Freddie Mercury, pe malul lacului Geneva Foto: Vladimir Zhuravlev | Dreamstime.com

După expoziţia de la New York, care va rămâne deschisă până pe 8 iunie, manuscrisele vor fi prezentate la Los Angeles şi la Hong Kong. Apoi, ele vor fi expuse în august la Londra, înainte să fie propuse spre vânzare în cadrul unei serii de licitaţii ce vor avea loc între 4 august şi 11 septembrie.

Cu cât va fi scos la licitație manuscrisul „Bohemian Rhapsody”

Scris cu pix şi creion pe o hârtie a companiei aeriene British Midlands Airways, în prezent dispărută de pe piaţă, manuscrisul piesei „Bohemian Rhapsody” dezvăluie pe 15 pagini diferitele direcţii pe care Freddie Mercury şi le-a imaginat pentru acest titlu celebru din repertoriul trupei Queen, pe care artistul britanic plănuia iniţial să îl intituleze „Mongolian Rhapsody”.

Casa Sotheby's a stabilit un preţ estimativ cuprins între 800.000 de lire sterline şi 1,2 milioane de lire sterline (930.000 - 1,4 milioane de euro).

Printre celelalte manuscrise ale legendarului solist britanic, care a murit de SIDA în 1991, figurează cele ale cântecelor „Don't Stop Me Now”, „Somebody to Love" şi „We Are the Champions", cel din urmă fiind estimat la un preţ de vânzare cuprins între 200.000 şi 300.000 de lire sterline (225.000 - 339.000 de euro).

În condiţiile în care schiţe atât de incipiente erau "foarte uşor pierdute sau aruncate", paginile scoase la licitaţie oferă "o privire fascinantă asupra felului în care cântecele lui Freddie Mercury erau dezvoltate şi asamblate", "reamintindu-ne în acelaşi timp complexitatea lor muzicală şi sofisticarea lor", a subliniat Gabriel Heaton, specialist în manuscrise în cadrul casei de licitaţii Sotheby's.

Aceste pagini dezvăluie activitatea asiduă a artistului britanic, "atenţia lui incredibilă" faţă de procesul de creare a armoniilor vocale emblematice ale trupei Queen, a adăugat el.

„Versurile sunt incredibile, pentru că ele arată cât de intens lucra artistul. El nu arunca pur şi simplu nişte cuvinte pe o foaie de hârtie, pentru că putem să vedem cu adevărat concentrarea sa, reflecţia, grija faţă de texte, precum şi schimbările şi modificările", a declarat Cassandra Hatton, directoarea departamentului de cultură pop de la filiala newyorkeză a casei Sotheby's.

Printre celelalte loturi scoase la licitaţie se află un carnet de notiţe cu coperţi roşii din anii 1970, fără îndoială unul dintre cele mai timpurii carnete de versuri ale starului britanic. Cele 42 de pagini ale carnetului conţin schiţe pentru logoul trupei Queen, precum şi câteva pete de cafea.

Un caiet cu spirală, conţinând 24 de pagini cu versuri pentru cel de-al şaptelea album de studio al trupei Queen, lansat în 1978, intitulat "Jazz" şi care include single-ul "Don't Stop Me Now", va fi pus şi el în vânzare, precum şi mai multe costume, inclusiv combinezonul din satin purtat de Freddie Mercury în videoclipul piesei "Bohemian Rhapsody" din 1975.

Catalogul complet al licitaţiei va fi dezvăluit la sfârşitul lunii iulie sau la începutul lunii august.

Atunci când a anunţat în aprilie că va scoate la licitaţie aproximativ 1.500 de obiecte - inclusiv costume de scenă şi tablouri de Matisse şi de Picasso - care i-au aparţinut lui Freddie Mercury, casa Sotheby's a precizat că se aşteaptă la vânzări totale de cel puţin 6 milioane de lire sterline (6,7 milioane de euro).

O parte din încasări vor fi donate în beneficiul Mercury Phoenix Trust şi Elton John AIDS Foundation, două fundaţii implicate în lupta împotriva maladiei SIDA. (Sursa: Agerpres / Foto: Dreamstime.com)