​Faptul că prestația la Eurovision n-a adus niciun punct României, un record negativ în istoria participării țării noastre la concurs, nu-l dezarmează pe Theodor Andrei care spune că nu-și explică rezultatul.

Theodor Andrei reprezintă România la Eurovision 2023 Foto: Andy Von Pip / Zuma Press / Profimedia

„Eu sunt mulțumit! Eu nu sunt ofticat!”, a declarat el La Măruță.

Theodor Andrei care a reprezentat România la Eurovision 2023 cu piesa „D.G.T. (Off and on) spune că nu înțelege rezultatul. „Nu pot să-mi explic asta! Eu știu clar că românii din diaspora ne-au votat. Au fost mulți fani străini care ne-au susținut. Suportul din partea străinilor a fost copleșitor”, a spus el.

România nu s-a calificat în finala Eurovision 2023. Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” nu a reușit să treacă de semifinala a doua a concursului.