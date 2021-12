7 informații festive cu care să-ți impresionezi apropiații de Crăciun și câteva citate amuzante

Crăciunul este petrecut, în general, alături de cei dragi. Îi poți impresiona cu câteva informații „festive” la masă. Între două îmbucături sau două ciocniri de pahare poți face petrecerea mai interesantă. „Crăciunul nu cred că înseamnă neapărat lucruri. Înseamnă a fi buni unul cu altul, este vorba despre etica creștină, este vorba despre bunătate”, spunea Carrie Fisher.





Lucruri interesante de reținut





*Acestea sunt dintr-un material BBC - aveti la final sursele pentru întregul text.







1. În engleză, multe persoane scurtează cuvântul „Christmas” (Crăciun). Ele spun „Xmas”. Dar ceea ce mulți nu realizează este că „X” reprezintă de fapt litera „H” din alfabetul grecesc, care este prima literă a cuvântului grecesc pentru Hristos – "Χριστός".



2. În 1943 un bărbat de nume Sir Henry Cole a fost în spatele primei felicitări de Crăciun tipărire, precum cele pe care le putem cumpăra din magazine și le putem trimite/oferi cuiva drag.



El a rugat pe cineva, numit John Callcott Hosley, să o creeze. Avea tipărite cuvintele „A Merry Christmas and a Happy New Year To You” – „Îți doresc un Crăciun fericit și un An Nou Fericit”.



Au fost făcute circa 1.000 de astfel de felicitări.



3. Povestea de Crăciun despre modul în care s-a născut Iisus este de fapt realizată din două versiuni diferite – una scrisă în Evanghelie de Matei și una de Luca.



Cele două povești sunt puțin diferite. De exemplu, în timp ce Matei a spus că îngerul l-a vizitat pe Iosif, Luca spune că îngerul Gabriel a vizitat-o pe Maria pentru a-i spune că este însărcinată.



4. Jingle Bells nu a fost inițial scris ca fiind un cântec de Crăciun. Nici măcar nu menționează Crăciunul sau pe Iisus. Asta pentru că a fost de fapt scris pentru Thanksgiving – Ziua recunoștinței.



5. Evangheliile din Biblie nu menționează la ce dată cade Crăciunul. Abia în secoul IV, Biserica Romană a decis că 25 decembrie reprezintă momentul în care creștinii ar trebui să sărbătorească nașterea lui Iisus.



Unii istorici chiar susțin că el s-ar putea să se fi născut primăvara.



Un motiv este că păstorii care l-au vizitat pe pruncul Iisus se spune că păzeau turma pe câmp în momentul în care au auzit de nașterea lui, ceea ce ar fi făcut primăvara, când se nășteau mieii.



6. Boboteaza este numele dat celei de-a 12 zile după Crăciun, pe 6 ianuarie, când se spune că înțelepții l-au vizitat pe pruncul Iisus și a fost arătat lumii pentru prima dată.



I se mai spune și Epifania, care vine din cuvântul grec ce înseamnă „a arăta” sau „dezvăluire”.



7. Mulți creștini ortodocși serbează Crăciunul pe 7 ianuarie (pe rit vechi).



Asta pentru că ei folosesc un calendar diferit, denumit Calendarul Iulian, care este cu 13 zile în urmă față de cel obișnuit, denumit calendar Gregorian.



Câteva citate amuzante despre Moș Crăciun



1. Există trei feluri de oameni: cel care crede în Moș Crăciun, cel care nu crede în Moș Crăciun, cel care e Moș Crăciun – Bob Phillips.



2. Crăciunul la mine acasă este de cel puțin 6-7 ori mai plăcut decât oriunde în altă parte. Începem să bem devreme. În timp ce toată lumea vede un singur Moș Crăciun, noi vedem șase sau șapte – W.C. Fields.



3. Crăciunul este când copiii îi spun Moșului ce vor și adulții plătesc pentru asta. Deficitele sunt când adulții îi spun guvernului ce vor și copii plătesc pentru asta – Richard Lamm



Glume cu Moș Crăciun

Ce este mare, vesel și spune: „Oh, oh, oh”? Moș Crăciun mergând cu spatele.



Unde stă Moș Crăciun în vacanță? La un ho-ho-hotel.



Ce învață elfii lui Moș Crăciun la școală? Elf-abetul.