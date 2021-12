Regina Elisabeta a II-a l-a trimis acasă pe Barack Obama de la un banchet oficial fiindcă voia să meargă la culcare / Relatarea unui fost ministru de finanțe britanic

Osborne a povestit întâmplarea în timpul unei discuții virtuale găzduite de Old Pauline Club, o asociație a absolvenților St. Paul's School.Fostul ministru a afirmat că „eram la un banchet - banchetul de stat organizat în Marea Britanie pentru Barack Obama. Și regina a venit și mi-a spus: 'Îi spui președintelui că este târziu și că eu vreau să merg la culcare?'”.„Iar eu mi-am uitat încolo unde era Barack Obama care se distra de minune, bea martiniuri cu vodcă cu colegii săi și m-am gândit 'Eu voi fi persoana care trebuie să meargă să-i spună să plece acasă'”, a povestit George Osborne.Obama a vizitat Marea Britanie în luna mai din 2011, el și prima doamnă Michelle Obama fiind invitați de onoare la un banchet de stat organizat la Palatul Buckingham. Osborne era ministru de finanțe la momentul respectiv.Fostul președinte american a vizitat Marea Britanie și în 2016 însă vizita respectivă nu a fost una de stat și nu a fost organizat vreun banchet pentru el.La summitul G8 din 2013 Obama i-a spus în mod repetat lui Osborne „Jeffrey” în loc de George, cerându-și ulterior scuze că i-a încurcat numele cu „cântărețul meu preferat de R&B”, Jeffrey Osbourne, potrivit The Financial Times