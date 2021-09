„The One”, cea mai scumpă locuință din SUA, a fost pusă sub administrare judiciară și va fi scoasă la vânzare / Detaliile impresionante ale proprietății

„Goană după aur” imobiliar

Proprietatea de aproape 10.000 de metri pătrați cunoscută drept „The One” a fost plasată sub administrare judiciară de către o instanță din Los Angeles după ce proprietarul ei nu a mai putut achita împrumuturi în valoare de 165 de milioane de dolari.Este așteptat ca aceasta să fie scoasă la vânzare în următoarele luni pentru un preț mult mai scăzut decât cel de 500 de milioane de dolari pe care proprietarul spera să îl obțină.Punerea sub administrare judiciară marchează o răsturnare de situație spectaculoasă pentru „The One” și proprietarul ei extragavant, Nile Niami , un producător de filme devenit dezvoltator imobiliar, care a declarat că finalizarea locuinței este „misiunea vieții sale” și a declarat despre aceasta că este „cea mai mare și scumpă din lumea urbanizată”.Inițial era așteptat că proprietatea să fie scoasă pe piață în 2017 pentru jumătate de miliard de dolari însă proiectul a fost afectat de întârzieri repetate și probleme de finanțare.Proprietatea se întinde ca un palat ultra-modern pe un deal care se înalță deasupra orașului Los Angeles.Locuința are 9 dormitoare, mai multe bucătării, un club de noapte propriu, o sală de popice, un salon de biliard, o sală de forță, un cinematograf privat cu 50 de locuri, o pistă de alergare și un garaj subteran cu 50 de locuri de parcare.La acestea se adaugă mai multe piscine, un jacuzzi și un șanț cu apă care înconjoară casa.Fiecare ușă din casă este electrică, la fel ca toate toaletele. Niami plănuise și o cameră-acvariu și un bar sculptat în gheață însă acestea s-au dovedit prea costisitoare.„O grămadă de oameni cu mulți bani vor ceva ce nimeni altcineva nu poate avea”, declara Niami pentru CNBC în 2017, subliniind că proprietatea „este acel lucru”.Însă „The One”, deși într-adevăr spectaculoasă, a fost doar una din zecile de proprietăți personalizate care au apărut în cartierele Bel Air și Beverly Hills din Los Angeles după 2014 după ce magnatul modei Bruce Makowsky a vândut o vilă personalizată în Beverly Hills pentru 70 de milioane de dolari, declanșând o „goană după aur” imobiliar în zonă.În cele din urmă multe dintre aceste proprietăți, inclusiv alte câteva ridicate de Niami, au fost vândute cu mult sub prețul cerut inițial.