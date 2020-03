VIDEO Activități în vreme de Covid-19. Actrița Rita Wilson, infectată cu coronavirus, cântă rap din autoizolare

Rita Wilson, aflată în autoizolare după ce ea şi soţul ei, Tom Hanks, s-au îmbolnăvit de COVID-19, îşi arată talentul de rapper pe Twitter și Instragram.

Actriţa cântă piesa lui Naughty by Nature "Hip Hop Hooray", în timp ce se face că citeşte romanul SF "Jocul lui Ender" de Orson Scott Card, scrie Mediafax.

.@ritawilson just beat coronavirus... Now she’s CRUSHING some @naughtybynature!!! pic.twitter.com/2prjWcoGSA