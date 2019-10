Destinații din lume pentru turiștii care vor să să celebreze Halloween-ul prin evenimente inedite / România, în top

Sărbătoarea de origine celtică Halloween, care are loc în noaptea de 31 octombrie, poate fi celebrată de turiști prin vizitarea unor locuri înspăimântătoare, cu o bogată încărcătură istorică, și prin participarea la festivaluri tematice inedite, care reanimă vechi tradiții, potrivit Mediafax, care citează CountryLiving.

În noaptea de 31 octombrie se celebrează Halloween-ul (abreviere pentru "All Hallows' Evening"), sărbătoare de origine celtică preluată de multe popoare și care precede Ziua tuturor sfinţilor sau Ziua morților, din 1 noiembrie.

Destinații din lume pentru turiștii care vor să să celebreze Halloween-ul prin evenimente inedite:

Orașul Whitby, Marea Britanie





Orașul Whitby este o destinație turistică ideală pentru Halloween. Festivalul de muzică Whitby Goth Weekend, ce va avea loc de vineri până duminică, petrecerile tematice, precum "The Marquis Masquerade" și "Cocktails From The Crypt", sunt doar câteva dintre evenimentele prin care este marcată sărbătoarea în orașul britanic. Cei care preferă povestirile istorice, în detrimentul petrecerilor, pot afla informații despre Dracula și despre locuri înfricoșătoare, participând la tururile ghidate organizate în partea veche a orașului Abbey.





Barcelona și Catalonia, Spania





Cele două regiuni spaniole celebrează Halloween-ul prin petreceri, evenimente, festivaluri și târguri. Cu toate acestea, destinația este potrivită pentru cei doritori să înțeleagă aspectele culturale ale sărbătorii. În Spania, Halloween-ul reprezintă o perioadă din an în care sunt comemorați cei trecuți în neființă, iar aspectele consumeriste sunt abandonate, în favoarea unei înțelegeri mai profunde a sărbătorii. În Barcelona are loc "La Castanyada", tradiție prin care oamenii merg în cimitire și aprind lumânări în amintirea celor decedați.





Mühltal, Germania





În Mühltal, din landul Hessa, Germania, se află Cetatea Frankenstein. Castelul, considerat o sursă de inspirație pentru romanul "Frankenstein" al scriitoarei britanice Mary Shelley, a fost renovat pentru a-l face mai prietenos pentru turiști. Într-un cadru înfricoșător, vizitatorii castelului au oportunitatea de a afla informații despre istoria bogată a locului vechi de aproape opt secole. Totodată, locul găzduiește spectacole și evenimente cu secții tematice, precum "Casa clovnilor (The Clowns House)", "Zona moartă (Death Zone)" și "Drujbă (Chainsaw)".





Transilvania, România





În Transilvania, la Castelul Bran, turiștii pot descoperi istoria lui Vlad Țepeș și metodele sale terifiante de a-i pedepsi pe cei nesupuși. În anul 2012, Castelul Bran a fost inclus într-un top al celor mai înspăimântătoare zece destinaţii de Halloween, realizat de un site turistic, alături de alte locuri celebre pentru istorii terifiante precum Hollywood şi Triunghiul Bermudelor.

Un număr mare de turişti, atât români cât şi străini, trec pragul Castelului Bran, cu speranţa de a-l găsi pe Dracula. Însă, în timp ce majoritatea occidentalilor cred că Vlad Ţepeş a fost inspiraţia pentru crearea personajului Dracula, fiul lui Bram Stoker, Irving, susţinea că această informaţie este falsă şi că tatăl său a creat eroul după ce l-a visat în somn. Legătura dintre Dracula şi Vlad al III-lea a apărut de-abia în anul 1958, fiind formulată de cercetătorul Basil Kirtley, însă ea a fost demontată apoi de către specialiştii care nu au găsit nicio asociere între cele două personaje în însemnările lui Stoker. Astfel, povestea reală a lui Vlad Țepeș poate fi cunoscută printr-o vizită inedită în Transilvania.