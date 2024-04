INTERNATIONAL Sâmbătă, 13 Aprilie 2024, 18:47

Angajatul muzeului der Moderne din Munchencare care și-a expus în secret propriul tablou într-o parte a galeriei dedicate artei moderne şi contemporane la muzeul a fost concediat și i s-a interzis să mai calce pragul instituției timp de trei ani, dar The Guardianîncearcă să redea povestea din spatele știrii.

Muzeul Pinakothek der Moderne din Munchen Foto: Tomnex | Dreamstime.com

Primul tablou care îi întâmpina pe vizitatorii spațiului expozițional de la primul etaj din galeria Pinakothek der Moderne din München, pe 23 februarie, poate că nu le atrăgea imediat atenția atenția.

Opera de artă de 60 cm pe 120 cm reprezenta în stil retro o familie de patru persoane, cu fundalul și părți ale fețelor și corpului pictate în alb.

Tabloul a devenit cunoscut abia săptămâna aceasta când lumea a aflat că pictura fără titlu, al cărei conținut nu a fost făcut public anterior, nu era opera unui cunoscut artist plastic, ci creația unui unui angajat al muzeului.

Pinakothek, care deține una dintre cele mai mari colecții de artă modernă și contemporană din Europa, a îndepărtat pictura după ora de închidere a muzeului, l-a concediat pe tehnician și nu a comentat incidentul, pentru a nu „încuraja farsorii imitatori”.

Muzeul a numit acțiunea „o mică farsă, o chestiune neînsemnată”.

Care este de fapt povestea din spatele acțiunii

Angajații muzeului spun că bărbatul de 51 de ani nu a căutat niciodată faima prin expunerea propriei lucrări, cât a fost mai degrabă o acțiune critică a unei persoane care ajută la realizarea expozițiilor, dar care de obicei rămân invizibile și era menită să provoace dezbateri despre elitismul în lumea artei.

Primele informații nu au menționat că expoziția specială în care a fost expus tabloul era despre erori și defecțiuni în artă și se numea Glitch: On the Art of Interference.

Scopul său, conform catalogului, era „dezvăluirea dispunerii normative și a disparităților sociopolitice” și „vizibilizarea a ceea ce este invizibil”.

„Motivul din spatele introducerii ilegale a acelei imagini în expoziție a fost acela de a vedea dacă directorii muzeului erau pregătiți să practice ceea ce predică”, a spus o persoană familiară cu evenimentele. „A fost o provocare artistică. Tehnicianul care a expus tabloul nu căuta faima”.

Curatorul expoziției Glitch a spus că realizarea expoziției a învățat-o să accepte imperfecțiunile și accidentele. „Cine trebuie să determine ce este perfect?” a spus ea pentru ziarul bavarez Sonntagsblatt. „Când ai de-a face cu accidente, este foarte posibil să arăți un grad de seninătate.”

Tehnicianulului, care lucra cu jumătate de normă la muzeu, i s-a interzis să intre în galeriile din Colecțiile de pictură de stat bavareze timp de trei ani.