Actorul Alain Delon, 88 de ani, a fost plasat sub tutelă consolidată de către justiţie, potrivit BFMTV care citează o sursă apropiată cazului, confirmând o informaţie a CNews.

Anouchka Delon alaturi de tatal ei in 2019 Foto: Berzane Nasser / Abaca Press / Profimedia Images

Joi, tribunalul din Montargis a examinat cererea de plasare sub tutelă a actorului, care se află sub protecţie judiciară din 25 ianuarie din motive de sănătate. La acea dată, avocatul actorului a alertat instanţa cu privire la necesitatea urgentă de a-l plasa sub tutelă.

Care este averea lui Alain Delon

Regizor, producător, colecționar de artă, proprietar de terenuri, investitor... Alain Delon a muncit toată viața, ceea ce i-a permis să strângă sume mari de bani. Presa franceză estimează averea lui între 50 de milioane și 250 de milioane de euro. Între 1960 și 1968 actorul era plătit cu un milion de franci (echivalent cu 1 mil. euro) pe film.

El a investit în artă, deținând tablouri ale unor artiști ca Dufy, Millet, Delacroix, Corot, Degas, Dürer, Géricault, Utrillo, Bourdelle, Sérusier, Daumier, Brasilier, Miro, Bugatti.

A renunțat la colecția de ceasuri în 2012 pentru 443.875 de euro, la o parte din armele sale de colecție pentru 200.000 de euro în 2014, iar în 2016, la vinurile sale, pentru 250.000 de euro. Anul trecut, în iunie, ultima sa vânzare de tablouri i-a adus peste 8 milioane de euro, dublu față de estimarea casei asa de licitații Bonhams Cornette din Saint-Cyr.

Chiar înainte de sfârșitul carierei sale de actor, Alain Delon își înființase compania de producție Adel Production în 1968, care a produs douăzeci și nouă de filme, inclusiv Borsalino cu Jean-Paul Belmondo.

Patruzeci de ani mai târziu, după ce a dobândit cetățenia elvețiană, a creat compania Adid Alain Delon International Distribution, cu sediul în cantonul Geneva, unde locuiește fiica sa Anouchka . Compania comercializa colecții prêt-à-porter pentru bărbați și femei, șampanie, coniac, bere și bijuterii Alain Delon. Produse care se vând bine în Asia și Asia de Sud-Est.

În 2012, actorul din Rocco and His Brothers a făcut una dintre cele mai bune mișcări imobiliare ale vremii vânzându-și triplexul de 780 m2 de pe malul Senei în arondismentul 16, cu vedere la Turnul Eiffel, cu 46 de milioane de euro.

Actorul în vârstă de 88 de ani mai deține un apartament în valoare de 3 milioane de euro în Elveția, pe lângă Château de la Brûlerie, achiziționat în 1971, - unde locuiește.

Există o dispută în familie pe tema sănătăţii actorului

Audierea de vineri a durat puţin peste două ore şi la ea au participat fiica actorului, Anouchka Delon, avocatul acesteia, avocatul lui Alain Delon şi avocaţii lui Anthony şi Alain Fabien, cei doi fii ai acestuia.

Tutela consolidată - care poate dura 5 ani şi poate fi reînnoită o singură dată - prevede că tutorele are mandatul de a gestiona veniturile persoanei protejate, în acest caz Alain Delon.

De mai multe luni, familia lui Alain Delon se află în conflict în ceea ce priveşte starea de sănătate şi ultimele dorinţe ale acestuia. Anthony, fiul cel mare al actorului, a acuzat-o pe sora sa, Anouchka, că i-a ascuns starea de sănătate precară a tatălui lor.

De asemenea, ea a fost acuzată de Anthony şi Alain Fabien - al doilea frate al acesteia - că a vrut să-l ducă pe Alain Delon înapoi în Elveţia, deşi acesta spusese că vrea să moară în Douchy, Franţa.(news.ro)