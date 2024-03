INTERNATIONAL Vineri, 29 Martie 2024, 14:51

Numărul de nașteri a scăzut la un nou minim istoric în Italia anul trecut, 2023 marcând al 15-lea an consecutiv de declin al ratei natalității pentru țara din peninsulă, relatează Reuters, citând datele publicate vineri de ISTAT, biroul de statistică de la Roma.

Parinti cu copii la plimbare Foto: Luca Ponti / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Italia consideră declinul natalității o urgență națională însă guverne succesive care au promis că vor face din inversarea trendului o prioritate nu au reușit să facă acest lucru.

Datele publicate vineri de ISTAT arată că în Italia au fost înregistrate anul trecut aproximativ 379.000 de nașteri, în declin cu 3,6% față de 2022 și 34,2% comparativ cu 2008, ultimul an în care în țară a fost înregistrată o creștere a numărului de naștere comparativ cu anul precedent.

Numărul de nașteri de anul trecut este de asemenea cel mai mic de la unificarea Italiei în 1861. Italia avea atunci o populație de aproximativ 22 de milioane de locuitori, în timp ce acum se ridică la aproape 60 de milioane.

Rata fertilității a continuat și ea să scadă în 2023, la 1,20 copii per femeie, de la 1,24 în 2022. Rata fertilității măsoară câți copii are, în medie, o femeie în cursul vieții ei. În Italia, la fel ca și în alte țări europene, cifra este cu mult sub pragul de 2,1 considerat necesar pentru menținerea nivelului actual al populației.

În ceea ce privește sporul natural, lucrurile au stat ceva mai bine anul trecut în Italia, numărul deceselor scăzând după 3 ani de creștere din cauza pandemiei de COVID-19. Autoritățile italiene au înregistrat 661.000 de decese în 2023.

În Italia sunt mai puțini copii mici decât vârstnici trecuți de 80 de ani

ISTAT afirmă de asemenea că speranța de viață a ajuns la 83,1 ani, în creștere cu 6 luni față de 2022. Deși numărul deceselor l-a depășit pe cel al nașterilor cu 282.000, populația totală a Italiei a scăzut cu doar 7.000 de persoane anul trecut datorită creșterii numărului de imigranți străini și întoarcerii unor expați italieni.

Numărul de străini care trăiesc în Italia a ajuns la 5,3 milioane, în creștere cu 3,2% față de anul precedent. Străinii reprezintă acum în jur de 8,99% din populația Italiei, majoritatea dintre ei locuind în nordul țării.

Populația Italiei a scăzut constant din 2014 încoace, pierzând în ultimul deceniu 1,36 milioane de persoane, o cifră apropiată de populația totală a orașului Milano, al doilea cel mai mare din țară.

În septembrie anul trecut ISTAT a avertizat că Italia și-ar putea pierde aproape 10% din locuitori în următorii 25 de ani, scenariu în care populația totală ar urma să ajungă la 54,4 de milioane până în 2050.

Noile date publicate de ISTAT vineri arată că aproape unul din 4 locuitori ai Italiei are peste 65 de ani și că numărul centenarilor, persoanele care au împlinit vârsta de cel puțin 100 de ani, a ajuns la un nou record: 22.500.

Datele arată de asemenea că în Italia numărul locuitorilor cu vârsta de peste 80 de ani l-a depășit în premieră pe cel al copiilor cu vârsta de sub 10 ani.

Un set separat de date publicat de ISTAT la începutul săptămânii arată de asemenea că unul din 10 locuitori ai Italiei trăiesc în „sărăcie absolută”.