Teroriștii Hamas au aruncat o grenadă și au deschis focul asupra civililor care au încercat să se adăpostească într-un buncăr antiaerian din apropierea locului în care a avut loc festivalul de muzică Supernova din sudul Israelului, scrie CNN, după ce jurnaliștii săi au vizitat locul masacrului.

Militantii Hamas au facut un macel la Festivalul Supernova Foto: JACK GUEZ/ AFP/ Profimedia Images

CNN a vizitat luni adăpostul alături de un expert în arme care a confirmat că găurile din pereți, cartușele goale și celelalte indicii vizuale au rămas în urma unor focuri de armă și a detonării unei grenade.

The New York Post relatează că în jur de 36 de persoane au încercat să găsească refugiu în adăpost înainte de a fi descoperite de militanții Hamas. Lee Sasi, una dintre cei 10 supraviețuitori, a relatat că s-a ascuns sub cadavre timp de mai multe ore înainte ca salvatorii să ajungă la fața locului.

„Arabii au atacat petrecerea și au început să tragă și arunce cu grenade în adăpostul antiaerian care n-avea uși”, i-a scris ea unei prietene, adăugând că a rămas sub trupurile neînsuflețite timp de 7 ore.

Al Jazeera scrie despre povestea unei alte femei care a supraviețuit masacrului de la festival, Ziv Abut, a cărui iubit a fost însă luat ostatic de Hamas.

„Am încercat cu adevărat să ne ținem unul de celălalt dar un bărbat l-a apucat brusc și l-a tras într-o parte iar eu l-am pierdut”, a povestit ea cu privire la prietenul ei, Elian, în vârstă de 24 de ani.

„Cadavrele au căzut pe mine, cadavrele mi-au salvat viața, ele m-au protejat de împușcături”, a mai spus ea.

Festivalul de muzică Supernova, locul celui mai sângeros masacru comis de Hamas în Israel

Autoritățile israeliene au anunțat că 260 de cadavre au fost recuperate de la locul în care a avut loc festivalul și împrejurimi, crezându-se că acesta a fost scena celui mai mare masacru comis de teroriștii Hamas în timpul atacului neașteptat declanșat sâmbătă.

Potrivit ultimului bilanț anunțat de Israel marți dimineața, cel puțin 900 de persoane au fost ucise în țară în timpul atacurilor Hamas.

Imagini filmate din dronă și publicate de The Guardian arată cum locul în care a avut loc Festivalul Supernova s-a transformat într-un imens cimitir de mașini. De o parte și de alta a drumului au rămas mașini arse, iar pe alocuri pământul este pârjolit.

„A fost un masacru. Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea. A fost o ambuscadă planificată. În timp ce oamenii ieşeau pe ieşirile de urgenţă, grupuri de terorişti îi aşteptau acolo şi au început pur şi simplu să-i elimine”, a declarat Dar Yaniv, medic de urgenţă care a fost chemat la festival.

O nouă înregistrare video tulburătoare apărută luni pe rețelele de socializare arată cum teroriștii i-au vânat și pe cei care au reușit să scape din carnagiul de la festivalul de muzică Supernova, creând filtre pe șosea la care supraviețuitorii au fost opriți și împușcați.

