Vladimir Putin i-a oferit miercuri liderului nord-coreean Kim Jong Un un mic dejun la care au mâncat salată de raţă şi smochine, găluşte de crab, sturion şi carne de vită, toate aceste delicatese fiind însoţite de o selecţie de vinuri ruseşti, a declarat miercuri un reporter de la Kremlin, potrivit Reuters și News.ro.

Kim Jong Un si predecesorii sai prezentati in timpul unui segment de stiri Foto: Anonymous / AP - The Associated Press / Profimedia