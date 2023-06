INTERNATIONAL Vineri, 16 Iunie 2023, 23:47

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Americanul Daniel Ellsberg, care în 1971 a dezvăluit documente confidențiale privind planificarea războiului din Vietnam, „Pentagon Papers”, a murit vineri la vârsta de 92 de ani, potrivit AFP.

Daniel Ellsberg Foto: Nick Ut / AP / Profimedia

Denunțătorul care a contribuit la schimbarea opiniei publice americane cu privire la conflictul din Vietnam „a murit din cauza unui cancer pancreatic, care i-a fost diagnosticat la 17 februarie. Nu a suferit și a fost înconjurat de familia sa iubită”, au anunțat soția și copiii săi într-un comunicat de presă.

Daniel Ellsberg, a cărui poveste a inspirat un film de televiziune american în 2003 și un lungmetraj al lui Steven Spielberg în 2017, anunțase el însuși în martie că suferă de un cancer incurabil și că mai are de trăit doar „între trei și șase luni”.

„Ciocolată caldă, cornuri, prăjituri, covrigi cu semințe de mac și somon afumat i-au adus un plus de plăcere în ultimele sale luni”, a precizat familia sa. ”De asemenea, a profitat de ocazie pentru a-și revedea filmele preferate, inclusiv pentru a revedea de mai multe ori filmul său preferat, „Butch Cassidy and the Kid”.

Fost analist pentru Departamentul de Stat și pentru agenția Rand Corporation, legată de Pentagon, Daniel Ellsberg a devenit celebru la începutul anilor 1970 după ce a dezvăluit 7.000 de documente clasificate, „Pentagon Papers”, care au arătat că mai multe guverne americane au mințit publicul în legătură cu războiul din Vietnam.

Aceste documente au dezvăluit că, spre deosebire de afirmațiile mai multor oficiali americani, războiul din Vietnam nu putea fi câștigat de Statele Unite și că Washingtonul jucase totuși cartea escaladării militare.

Aceste dezvăluiri au contribuit la schimbarea opiniei americanilor cu privire la acest conflict, care a reprezentat o adevărată traumă pentru ambele țări, cu 58.000 de militari americani uciși și aproximativ 3,8 milioane de morți civili și militari de partea vietnameză.

În 1969, din ce în ce mai îngrozit de situația din Vietnam, unde vizitase scena conflictului, Ellsberg a obținut un raport de 7.000 de pagini. Lucrând pentru Rand Corporation, el a fotocopiat raportul pagină cu pagină cu ajutorul câtorva prieteni.

Povestea, care a dus la dezvăluirea minciunilor în New York Times și apoi din Washington Post, este relatată într-un film realizat de Steven Spielberg, ”Pentagon Papers” (”The Post”, conform titlului original în Statele Unite), cu Meryl Streep și Tom Hanks, nominalizat la Oscar în 2018.

Un alt film pentru televiziunea americană, ”The Pentagon Papers”, îl urmărește pe Ellsberg, interpretat de actorul James Spader, de la Rand Corporation până la procesul său eșuat pentru presupusul spionaj.

Agenția France-Presse (AFP), la fel ca toți reprezentanții organizațiilor sau țărilor considerate ”neprietenoase” de către Rusia, nu a fost acreditată pentru forum.