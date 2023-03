INTERNATIONAL Marți, 28 Martie 2023, 10:35

HotNews.ro

O tânără de 28 de ani, puternic înarmată, a ucis, luni, trei copii şi trei angajaţi ai unei școli creștine private din Nashville, Tennessee, pe care o frecventase cândva. În cele din urmă, ea a fost împuşcată mortal de poliţie, dar cazul şocant iese cumva din cadrul obişnuit al atacurilor armate cu care America se confruntă din ce în ce mai des.

Atacatoarea de la școla din Nashville, imagini de pe camerele de supraveghere Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut, dar suspecta desenase hărţi detaliate ale şcolii, inclusiv punctele de intrare în clădire, şi a lăsat în urmă un „manifest” şi alte înscrisuri pe care anchetatorii le examinează, a declarat şeful poliţiei, John Drake.

Un caz mai puțin obișnuit

Este cel mai recent episod dintr-un val de atacuri armate care au ajuns să terorizeze chiar şi cele mai apreciate instituţii americane. Atacul s-a desfăşurat într-o dimineaţă caldă de primăvară la The Covenant School, ai cărei elevi sunt în majoritate copii de vârstă şcolară primară. Însă cazul este mai puţin obişnuit: a avut loc la o şcoală primară, o instituţie privată, iar autorul atacului este o femeie.

Potrivit The Washington Post, până duminică, de la începutul acestui an au avut loc 13 crime în masă cu cel puţin 4 morţi, în total fiind ucise 69 de persoane. În 2022 au avut loc mai multe atacuri armate în şcoli - 46 - decât în orice alt an începând cel puţin din 1999.

De la masacrul din 1999 de la liceul Columbine, The Washington Post a relatat despre 376 de atacuri armate în şcoli. Până luni, doar 12 dintre acestea au implicat femei. În precedentele cazuri, în total, patru persoane au murit şi 13 au fost rănite. Atacurile în şcolile private sunt, de asemenea, mai puţin obişnuite. Doar 23 din totalul acestora - 6% - au avut loc la şcoli private, în condiţiile în care 23 la sută din toate şcolile din Statele Unite sunt private, iar la ele erau înscrişi 9 la sută din toţi elevii în 2019.

Suspecta atacului se identificase drept transsexuală

Suspecta atacului de luni a fost identificată de poliţie ca fiind Audrey Elizabeth Hale, în vârstă de 28 de ani, rezidentă în zona Nashville.

Şeful poliţiei s-a referit la agresor prin pronume feminin, dar a spus că suspecta s-a identificat ca fiind transsexuală, fără a face alte precizări, potrivit Reuters.

Ziarul local TheTennessean a citat un purtător de cuvânt al poliţiei care a declarat că Hale a folosit ambele pronume, el şi ea. Hale a folosit pronumele masculin pe o pagină de LinkedIn care a enumerat locuri de muncă recente - în domeniul designului grafic şi al livrării de alimente.

Poliţia a publicat o înregistrare video surprinsă de camerele de supraveghere ale şcolii în care se vede cum atacatoarea spulberă uşile de sticlă cu focuri de armă şi se plimbă pe holuri, arătând o puşcă semiautomată. Hale purta o vestă neagră peste un tricou alb, pantaloni de camuflaj şi o şapcă de baseball roşie întoarsă invers.

Şeful poliţiei a declarat că agenţii săi lucrează la o teorie despre ce ar fi putut provoca atacul, pe care „cât de curând posibil” o va face publică. El a precizat că suspecta nu avea antecedente penale cunoscute.

Într-un interviu televizat ulterior acordat NBC News, John Drake a declarat că anchetatorii cred că împuşcăturile au pornit de la „un anumit resentiment” pe care suspecta îl avea „pentru că a trebuit să meargă la acea şcoală” când era mai tânără.

Şeful poliţiei nu a precizat natura acestui presupus resentiment sau dacă acesta a avut legătură cu identitatea de gen a suspectei sau cu orientarea creştină a şcolii. Drake a precizat că şcoala a fost aleasă intenţionat pentru atac, dar victimele au fost vizate la întâmplare.

14 minute pentru o tragedie

Departamentul de Poliţie Metropolitană din Nashville a început să primească apeluri la ora locală 10:13 despre un atacator care se află în şcoală, iar agenţii care au sosit rapid la faţa locului au auzit focuri de armă provenind de la etajul al doilea al clădirii. Doi poliţişti dintr-o echipă formată din cinci membri l-au împuşcat apoi pe atacator într-o zonă a holului, iar suspectul a fost declarat mort la ora locală 10:27. Practic, toată tragedia de la şcoala din Nashville s-a petrecut în 15 minute.

Poliţia a declarat că suspecta era înarmată cu două pistoale de tip asalt şi cu un pistol de 9 mm.

Victimele au fost identificate ca fiind Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs şi William Kinney, toţi în vârstă de 9 ani, împreună cu angajaţii Mike Hill, 61 de ani, custode al şcolii, Cynthia Peak, 61 de ani, profesor suplinitor, şi Katherine Koonce, 60 de ani, menţionată pe site-ul web al şcolii Covenant ca „director al şcolii”.

La Washington, reacţionând la acest nou atac comis într-o şcoală, preşedintele Joe Biden a îndemnat din nou Congresul american să adopte o legislaţie mai dură în privinţa armelor de foc, o legislaţie pe care Casa Albă deja a propus-o Congresului.

Școala organizase un program de antrenament pentru trageri

La nivel de stat, Tennessee a eliminat în 2021 cerinţa de permis pentru a purta o armă ascunsă şi permite acum oricărei persoane cu vârsta de 21 de ani să poarte o armă de foc, deschisă sau ascunsă, fără permis, atâta timp cât are dreptul legal de a cumpăra arma. Deţinerea unei arme de mână este interzisă în Tennessee pentru orice persoană care a fost condamnată pentru o infracţiune ce implică violenţă sau droguri.

Şcoala Covenant, fondată în 2001, este administrată de Biserica Prezbiteriană Covenant din cartierul Green Hills din Nashville şi are aproximativ 200 de elevi, de la copii de grădiniţă până la clasa a şasea. Şcoala a organizat un program de antrenament pentru trageri active în 2022, a relatat postul WTVF-TV, citat de Reuters.

În 2023 au avut loc în total 89 de incidente în care s-a tras cu o armă pe proprietatea unei şcoli din SUA, potrivit K-12 School Shooting Database, un site web fondat de cercetătorul David Riedman. Anul trecut au avut loc 303 astfel de incidente, cel mai mare număr de incidente de acest fel din baza de date, care datează din 1970, menţionează Reuters. (Sursa: News.ro)