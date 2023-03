INTERNATIONAL Duminică, 19 Martie 2023, 19:08

UBS Group a fost de acord să cumpere Credit Suisse după ce și-a majorat oferta la peste 2 miliarde de dolari, a informat duminică Financial Times, după ce inițial ar fi fost disponibil să ofere până la 1 miliard de dolari, relatează Reuters.

Negocieri pentru preluarea Credit Suisse de către UBS Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

UBS va plăti acum peste 0,50 franci (0,5401 dolari) pentru o acţiune Credit Suisse, cu mult sub prețul de închidere al Credit Suisse de 1,86 franci vineri, a raportat FT, citând surse.

Autorităţile s-au străduit să salveze banca cu o istorie de 167 de ani, care se numără printre cei mai mari administratori de avere din lume, înainte ca pieţele financiare să se redeschidă luni.

Fiind una dintre cele 30 de bănci cu importanţă sistemică la nivel mondial, prăbuşirea Credit Suisse s-ar răspândi în întregul sistem financiar.

Negocierile frenetice din weekend cu privire la viitorul Credit Suisse urmează unei săptămâni brutale pentru acţiunile bancare şi eforturilor din Europa şi Statele Unite de a susţine sectorul după prăbuşirea băncilor americane Silicon Valley Bank şi Signature Bank.

Administraţia preşedintelui american Joe Biden a luat măsuri pentru a susţine depozitele consumatorilor, în timp ce banca centrală elveţiană a împrumutat 53 de miliarde de dolari Credit Suisse pentru a-şi stabiliza bilanţul.

UBS a fost supusă presiuni din partea autorităţilor elveţiene să preia rivalul său local, pentru a ţine criza sub control, au spus două persoane care cunosc problema.

Planul ar putea duce la separarea diviziei elveţiane a Credit Suisse, în timp ce Bloomberg a relatat că discuţiile de preluare puneau sub semnul întrebării planurile de a-şi retrage banca de investiţii sub brandul First Boston.