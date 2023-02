Parlamentul spaniol a adoptat joi o lege ce minorilor să își schimbe genul în actele de identitate de la vârsta de 16 ani, în contextul în care alte ţări europene au ales să acţioneze cu reţinere în privinţa acestui subiect controversat, informează AFP și Agerpres.

Sustinatorii legii „transgen” au sarbatorit in fata parlamentului spaniol Foto: Paul White / AP - The Associated Press / Profimedia