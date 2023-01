INTERNATIONAL Joi, 05 Ianuarie 2023, 07:10

Turcia i-a acordat Bulgariei acces la terminalele ei de gaz lichefiat (GNL), deschizând un colț strict controlat al pieței europene a gazului, ceea ce poate contribui la diversificarea aprovizionării regiunii, potrivit Bloomberg, citat de Rador.

Navă încărcată cu gaz lichefiat Foto: DreamsTime

Compania bulgară de stat Bulgargaz EAD va putea importa timp de 13 ani GNL de la terminalele și din rețeaua Turciei în virtutea unui acord semnat marți la Sofia. Bulgaria va putea folosi anual o capacitate totală de vreo 1,5 miliarde de metri cubi, a declarat presei ministrul turc al energiei, Fatih Donmez. Utilizată integral, această capacitate reprezintă cam jumătate din cererea internă a Bulgariei.

Acordul deschide o binevenită rută nouă de aprovizionare în Europa de Sud-Est după ce Rusia și-a redus livrările pe continent în urma invaziei ei din Ucraina. Până acum cea mai scurtă rută a Bulgariei pentru a accesa GNL era prin Grecia, unde cumpărătorii trebuie să concureze pentru ofertă conform regulilor UE.

Turcia, care e în afara UE dar conectată la ea prin gazoduct, nu intră sub incidența acelor reguli și are capacitate în plus.

„Mulțumită acestui acord suntem acum în măsură să cumpărăm gaz de la producători din întreaga lume”, a declarat presei ministrul bulgar al energiei, Rosen Hristov. „Aceasta e o soluție de importanță nu doar națională și regională, ci importantă și pentru Europa.”

În vreme ce Europa de Vest să grăbește să-și construiască infrastructură pentru a înlocui gazul rusesc, Turcia și-a folosit anul trecut mai puțin de jumătate din capacitatea de 21,9 milioane de tone a celor patru terminale GNL, conform datelor Bloomberg. Luna aceasta va fi dat în funcțiune un al cincilea terminal.

Ambiții de centru de distribuție

Turcia plănuiește să înființeze în Tracia, regiunea ei de la granița cu Bulgaria, un „centru global” al gazului.

În afară de GNL, Turcia investește în noi capacități de stocare și negociază cu Rusia și Turkmenistan noi livrări care ar putea ajunge prin intermediul ei în Europa. Există și obstacole potențiale, între care costul conductelor ce poate urca la miliarde de dolari, precum și fricțiunile geopolitice dintre UE și Rusia.

Turcia s-a mai apropiat cu un pas de obiectivul ei în decembrie, atunci când România a acceptat să importe gaz azer prin intermediul Turciei. În prezent Bulgaria își obține o treime din consumul anual din Azerbaidjan, pe baza unui contract pe termen lung.

