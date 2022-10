INTERNATIONAL Sâmbătă, 01 Octombrie 2022, 14:25

O campanie de sănătate din Noua Zeelandă, concepută pentru a ajuta la combaterea hepatitei C, a provocat revoltă după ce în reclame, inclusiv în afișele de pe străzi, au apărut oameni cu degetul mijlociu ridicat, ceea ce a fost considerat ofensator, conform The Guardian.

Campanie de sanatate in Noua Zeelandă Foto: Captura

Ministrul adjunct al Sănătății, Ayesha Verrall, a lansat campania „Stick it to Hep C” în luna iulie, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la virusul C, care ucide aproximativ 200 de pacienți pe an în Noua Zeelandă.

Campania a inclus videoclipuri, postere în aer liber și materiale online în care apar mai mulți actori ce își ridică degetul mijlociu către alte persoane, în timp ce zâmbesc. Reclama continuă apoi să arate un actor căruia i-a fost înțepat degetul mijlociu pentru un test de sânge. De fapt, gestul voia să sugereze testarea de sânge din deget și necesitatea acesteia.

Asociația pentru Standarde de Publicitate a depus o plângere în care susține că imaginile publicitare sunt „profund ofensatoare”, iar autoritatea care a analizat reclamația i-a dat dreptate.

„Este unul dintre cele mai ofensatoare gesturi pe care le puteți face față de alte persoane și are întotdeauna conotații negative”, a stabilit comisia, campania fiind oprită.

Directorul Serviciului Național de Sănătate Publică, Nick Chamberlain, a declarat pentru NZ Herald că decizia este „regretabilă”: „Nu am avut intenția de a declanșa o ofensă gravă sau larg răspândită prin această alegere a imaginilor de campanie și este regretabil că se consideră că nu am luat o decizie corectă”.