INTERNATIONAL Luni, 15 August 2022, 17:00

Actriţa italiană Gina Lollobrigida, în vârstă de 95 de ani, vrea să candideze pentru un loc în Senatul Italiei, la alegerile generale din 25 septembrie, scrie dpa.

"M-am săturat să-i aud pe politicieni certându-se între ei fără să se apuce vreodată de treabă.

Italia este în dificultate, vreau să fac ceva bun şi pozitiv", a spus Gina Lollobrigida într-un interviu publicat luni în ziarul Corriere della Sera.

Tentativă eșuată în 1999

Lollobrigida vrea să participe la alegeri pe o listă de candidaţi care include Partidul Comunist.

Ea a declarat că a vorbit cu avocatul ei înainte de a lua decizia, scrie Agerpres. Lollobrigida are un tutore, care i-a fost atribuit de o instanţă după o dispută în familie de ani de zile şi, prin urmare, nu are voie să ia singură decizii cu privire la bunurile ei.

Lolobrigida a încercat să-şi lanseze o carieră în politică încă din 1999, când a candidat pentru Parlamentul European, dar nu a obţinut numărul de voturi necesare. "A fost o experienţă. În viaţă poţi pierde şi poţi câştiga", a spus ea.

Italia va alege un nou parlament în septembrie, după căderea guvernului de uniune naţională condus de Mario Draghi la sfârşitul lunii iulie.

Cariera cinematografică a Ginei Lollobrigida a atins apogeul în anii 1950, cu cele mai faimoase filme ale ei, între care "Beat the Devil" (1952) şi "The Hunchback of Notre Dame" (1956).